Telekom: Kostenlose Glasfaser für Millionen Mieter

Ein großer Teil der Deutschen lebt in Mietwohnungen. Etwa sechs bis sieben Millionen Wohnungen in Deutschland gehören zu insgesamt 3.000 Unternehmen, die durch den Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) vertreten werden. Genau dieser Bundesverband hat nun ein Abkommen mit der Deutschen Telekom geschlossen. Das berichtet der Spiegel. Es geht dabei um die Versorgung der Wohnungen mit Telekom. Die große Anzahl der Wohnungen ist für die Telekom ein Meilenstein im Kampf um die Kunden.

Abkommen bringt Glasfaser in Millionen Haushalte

Bisher ist es beim Glasfaserausbau vor allem eine Herausforderung, die Leitung von der Straße in die Wohnung zu bekommen. Denn anders als bei VDSL oder Internet per Kabel muss für echtes Glasfaser-Internet das neue Kabel bis ins Gebäude oder noch besser bis in jede einzelne Wohnung verlegt werden. Viele Hauseigentümer und Wohnungsgesellschaften scheuen diesen Schritt. Sie fürchten Ausbaukosten, Probleme mit Anbietern und Mietern und hässliche neue Leitungen in Treppenhäusern.

Die nun geschlossene Vereinbarung zwischen GdW und Telekom soll das Problem lösen. Dem Spiegel-Bericht zufolge gibt es einen Mustervertrag, der sich für die Eigentümer der Häuser leicht anwenden ließe. Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan sieht sich gemäß Spiegel-Bericht durch die Einigung als bevorzugten Partner der Wohnungswirtschaft beim Glasfaserausbau. Beim GdW ließ man dem Blatt jedoch wissen, dass man auch mit anderen Providern in Verhandlungen sei – etwa mit Vodafone. Die Telekom wiederum stellt ihre Glasfaserleitung auch anderen Anbietern zur Verfügung. In der Praxis sind es heute 1&1 und O2, die diese Leitungen mieten und vermarkten. Eine eigene Leitung zu verlegen ist zwar aufwändiger, erhöht aber die Wertschöpfungskette deutlich.

Für Mieter ist im Zusammenhang mit der Telekom-Vereinbarung wichtig, dass der Anschluss an die Glasfaserleitung kostenlos ist. Das gelte sogar dann, wenn kein Vertrag abgeschlossen wird. Dann kannst du als Mieter weiterhin deinen DSL– oder Kabelvertrag nutzen, hast die Glasfaser aber schon in der Wohnung. Hast du dann später Bedarf an einem Anschluss an die Glasfaser, kannst du den Anschluss ganz einfach buchen. Bis die Leitung wirklich liegt, kann es allerdings auch ohnehin noch einige Jahre dauern. Der Glasfaser-Ausbau in Telekom soll bis (mindestens) 2030 stattfinden.

Langfristig wird die Telekom ihr DSL-Netz abschalten. Dann erfolgt ohnehin eine Nutzung der Glasfaser-Leitung. An einem ersten Ort ist das schon geschehen.