Kabel-TV-Alternative kostenlos: Telekom greift Vodafone an

Ab dem 1. Juli 2024 wird Fernsehen für Mieter nicht mehr zwangsweise in den Mietnebenkosten enthalten sein. Wie berichtet, entfällt dann das Nebenkostenprivileg. Die Folge: Den Kabelnetzbetreibern geht der Umsatz verloren, wenn sie es nicht schaffen, die Mieter in eigene individuelle Verträge zu überführen. Sie versuchen dabei ein Szenario zu skizzieren, dass der Bildschirm ab Juli 2024 ohne Kabel-TV-Vertrag schwarz bleibt. Das wird aber wohl nur selten geschehen – allerdings giltst du dann als Schwarzseher.

Telekom greift Vodafone im Kabel-TV-Markt an

Doch Vodafone & Co haben noch ein anderes Problem: Das ist die Konkurrenz. Denn wer nicht mehr zwangsweise einen Kabelanschluss bezahlen muss, kann sich auch für eine TV-Alternative entscheiden, die mehr bietet. So versucht nun die Telekom, in diese Horn zu stoßen und die Mieter in Deutschland von ihrem Streamingdienst Magenta TV zu überzeugen. Damit diese sich frühzeitig und schon vor dem offiziellen Ende des Kabelfernsehens in der Miete binden, lockt die Telekom nun mit neun kostenlosen Monaten Magenta TV. Schließlich kann das Fell des Bären nur einmal zerlegt werden. Wohl dem, der den möglichen Kunden schnell in einen Vertrag überführt.

Ab heute kannst du auf die Fernseh- und Streaming-Anbieter der Deutschen Telekom umsteigen und das neue Angebot nutzen. In allen MagentaTV Tarifen fallen die monatlichen Kosten erst ab dem zehnten Monat an. Zusätzlich gibt es ein Aktions-Angebot: Für den Tarif MagentaTV Smart Netflix zahlst du nach Ablauf des neunmonatigen Nulltarifs nur 10 statt der üblichen 13 Euro monatlich. Das Angebot umfasst neben MagentaTV das Netflix Standard Abo mit Werbung sowie RTL+ Premium. Für 10 Euro pro Monat bekommst du also 100 TV-Sender über Magenta TV sowie RTL+ und Netflix. Zudem gibt’s Zugriff auf die Megathek und zahlreiche Inhalte, die du sonst extra bezahlen musst. Beispielsweise die Lindenstraße bei ARD Plus. Aber Achtung: Nach zwei Jahren steigt der Preis dann auf 13 Euro monatlich.

Zum Vergleich: Vodafone hat angekündigt, dass Kabel-TV zwischen 8 und 10 Euro monatlich kosten wird. Bei Pyur haben wir bereits Preise von 15 Euro und mehr monatlich gesehen. Hier dann ohne Aufnahmemöglichkeit, ohne HD bei den Privatsendern und ohne Netflix und HD+. Die Mindestlaufzeit für Magenta TV liegt bei zwei Jahren und setzt eine Internetleitung voraus. Denn das TV-Signal kommt per Stream in deine Wohnung.

Angebot gilt nicht für alle

Magenta TV kannst du über einen Streaming-Stick oder eine Box der Telekom empfangen, die du wie einen Receiver bedienen kannst. Zudem gibt es für die meisten Fernsehhersteller (außer LG) Apps zur Nutzung des Dienstes. Außerdem ist die Nutzung über Smartphone und Tablet möglich. Einen Haken gibt es allerdings: Das Angebot gilt nicht für jeden. Die Telekom hat den Fokus dieser Marketing-Aktion auf Mieter gelegt und glaubt eine Datenbank gefunden zu haben, in der sie Mietwohnungen adressieren kann. Daher kannst du das Angebot auch nur über die spezielle Webseite buchen. Alle anderen Haushalte bekommen ein anderes, schlechteres Angebot. Doch nach Einschätzung von inside digital sind hier auch Mietwohnungen betroffen.