Lindenstraße vor Comeback! Das musst du jetzt wissen

34 Jahre lang machten Helga Beimer, Gabi Zenker und Else Kling jeden Sonntag Station in den deutschen Wohnzimmern. 1984 gestartet, war die Lindenstraße die erste Serie ihrer Art. Die wöchentliche Serie begleitete die in einem Straßenzug in München lebenden und arbeitenden Menschen und beschäftigte sich mit den Aspekten des menschlichen Lebens und realpolitischen Entwicklungen. Szenen mit aktuellem Inhalt und Dialoge zu tagesaktuellen Ereignissen oder politischen Geschehnissen machten die „Lindenstraße“ über Jahrzehnte zu einem einmaligen Spiegelbild der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland.

34 Jahre Lindenstraße auf Abruf verfügbar

Im Frühling 2020 wurde die Lindenstraße eingestellt. Auch wenn der Zeitpunkt darauf hindeutet, hatte das nichts mit der Corona-Pandemie zu tun, sondern mit den über die Zeit nachlassenden Quoten. Die Produktion, für die der federführende WDR eine Produktionsgesellschaft beauftragte, kostete den zuständigen Gremien schlichtweg zu viel und die Serie endete. Dass es noch einmal neue Folgen gibt, gilt als ausgeschlossen. Auch die Kulisse ist inzwischen abgerissen, wie ein Blick auf Google Maps bestätigt.

Wer den Kult um die Lindenstraße vermisst, bei den ersten Folgen noch zu jung war oder einfach eine Zeitreise unternehmen will, der kann das bald machen. Denn sämtliche 1758 Folgen werden bald zum Abruf bei ARD Plus bereitstehen. ARD Plus ist ein Streamingportal der ARD, das nicht von deinem Rundfunkbeitrag abgedeckt ist. Sprich: Du musst extra zahlen. ARD Plus bietet Inhalte, die in der ARD-Mediathek nicht mehr verfügbar sind. Man spricht seitens der ARD von Highlights aus 70 Jahren ARD TV Geschichte. Die Kosten sind mit 4,99 Euro monatlich überschaubar. Trotzdem ist es aber auch ärgerlich angesichts dessen, dass man die Produktion eigentlich schon mit der GEZ bezahlt hatte. Das Angebot steht zur Verfügung als eigenständige App- und Webversion, aber auch bei Magenta TV der Deutschen Telekom, Amazon Prime Video, AppleTV und als YouTube Primetime Channel. Der Video-on-Demand-Service wird weiterhin kontinuierlich technisch wie inhaltlich ausgebaut.

Am 16. November startet ARD Plus mit der Veröffentlichung des ersten Jahrgangs der Kultserie (Folgen 1-52). Im Anschluss gibt es wöchentlich, jeweils donnerstags, eine weitere Staffel. Bis alle Folgen online stehen, wird es also 34 Wochen dauern. Rechtzeitig vor Weihnachten startet am 6. Dezember außerdem das „Lindenstraße-Special: 35 Jahre Weihnachten“. Das Special beinhaltet 35 Weihnachtsepisoden der „Lindenstraße“.