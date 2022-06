Telekom: Das sind die neuen MagentaMobil-Tarife ohne StreamOn

Ab 1. Juli hat die Telekom bei MagentaMobil noch mehr als zuvor eines im Fokus: Kunden, die viel Umsatz bringen. Denn die Tarife bleiben in Sachen Grundkosten hoch und man setzt darauf, dass ein Vertragspartner noch weitere Kunden an Land holt. Denn die Partnerkarten zu einem Vertrag werden deutlich günstiger.

MagentaMobil: Die Tarife im Überblick

Zunächst einmal zu den Tarifen der MagentaMobil-Hauptkarte. Sie beginnen bei einem Datenvolumen von 5 GB monatlich für stolze 34,95 Euro. Dieser Tarif heißt fortan Magenta Mobil XS. Der bisherige Einstieg in die Telekom-Tarife lag bei knapp 40 Euro, beinhaltete aber auch 1 GB Datenvolumen mehr.

Die weiteren neuen Tarife: Magenta Mobil S mit 10 GB Datenvolumen für 39,95 Euro, Magenta Mobil M mit 20 GB (statt bisher 12 GB) für 49,95 Euro und Magenta Mobil L mit 40 GB (statt bisher 24 GB) für 59,95 Euro monatlich. Die Kosten für die echte Datenflatrate ohne Volumenlimit bleiben unverändert bei 84,95 Euro. Alle Tarife beinhalten eine Flatrate für Gespräche in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flatrate. Surfen kannst du stets mit der technisch maximal möglichen Geschwindigkeit, die sich aus der Kombination von deinem Handy und dem Ausbaustand des Netzes an deinem Standort ergibt. Auch 5G ist möglich. Das 5G-Netz auf dem Land hat die Telekom erst in dieser Woche massiv erweitert.

Angebote für Zusatzkarten

Zu den Hauptkarten besteht die Möglichkeit, Partnerkarten zu buchen. Dabei muss die Partnerkarte nicht zwangsweise dem Partner gehören. Auch Freunde, WG-Mitbewohner, Nachbarn und Kollegen seien zulässig. Das Problem: Vertragspartner und somit Schuldner bleibt der Hauptvertragspartner. Ob man nun der Vertragspartner und Schuldner für Kollegen und Nachbarn sein will, sei dahingestellt. Tariflich ist das Ganze aber interessant – primär für den Inhaber der Partnerkarte. Sie kostet 19,95 Euro und beinhaltet als sogenannte PlusKarte die gleichen Leistungen wie die Hauptkarte. Jede weitere Partnerkarte (PlusKarte+) kostet wiederum 9,95 Euro monatlich extra. Das gilt auch und ausdrücklich für die unlimitierte Datenflatrate.

Kinder zwischen 6 und 17 Jahren können eine PlusKarte Kids&Teens buchen. Sie kostet immer 9,95 Euro – auch wenn sie die erste Zusatzkarte ist. Und eine reine Datenkarte mit dem Datenvolumen des Hauptvertrages ist ebenfalls verfügbar – beispielsweise für ein Tablet.

Alle Tarife gibt es mit 24 und mit nur einem Monat Mindestlaufzeit. Unterschiede gibt es nicht. Der Anschlusspreis für jede SIM-Karte beträgt einmalig 39,95 Euro. Bis zum 14. August entfällt dieser für alle Plus-Karten. Multi-SIMs – also weitere SIM-Karten mit gleicher Nummer, die parallel klingeln, bleiben weiterhin für Preise zwischen 4,95 Euro und 29,95 Euro im Monat erhältlich.

MagentaEins: Das sind die Kombi-Vorteile

Buchst du auch einen Festnetzanschluss bei der Telekom oder nutzt diesen bereits, profitierst du vorwiegend dann, wenn du eine unlimitierte Flatrate buchen willst. Denn die ist dann schon bei Magenta Mobil L enthalten. Sprich: Sie kostet nur 54,95 Euro monatlich. Bei Magenta Mobil XS, S und M verdoppelt sich durch die Kombibuchung das Datenvolumen auf 10, 20 oder 40 GB und die monatlichen Grundkosten sinken um 5 Euro. MagentaMobil M kostet also in Kombination mit MagentaEins 44,95 Euro und beinhaltet 40 GB Datenvolumen. Das gilt auch für die Partnerkarten.

Was ist mit Bestandskunden?

Von dem erhöhten Datenvolumen profitieren nicht nur Neukundinnen und -kunden. Rund 3,3 Millionen Bestandskundinnen und -kunden, die die aktuelle Generation der MagentaMobil 5G-Tarife (buchbar seit 06.09.2019) nutzen, erhalten automatisch ab dem 1. Juli das erhöhte Datenvolumen. Sie können zudem die neuen Plus-Karten buchen. StreamOn bleibt für diese Kunden weiterhin erhalten – allerdings nur bis März 2023. Dann muss die Telekom StreamOn deaktivieren.

Die neuen MagentaMobil-Tarife im Überblick

Stand: 08.06.2022 Magenta Mobil XS Magenta Mobil S Magenta Mobil M Magenta Mobil L Magenta Mobil XL Netz Telekom: GSM, LTE, 5G Grundpreis SIM Only 34,95 Euro 39,95 Euro 49,95 Euro 59,95 Euro 84,95 Euro Laufzeit Wahlweise 1 oder 24 Monate Einmalentgelt 39,95 Euro Datenvolumen 5 GB 10 GB 20 GB 40 GB Flatrate Telefon-Flatrate ja SMS-Flatrate ja Telekom-WLAN-Hotspot-Flat ja EU-Roaming enthalten enthalten enthalten enthalten Fair Use Magenta Eins Vorteil Grundkosten: 29,95 Euro

Datenvolumen 10 GB Grundkosten: 34,95 Euro

Datenvolumen 20 GB Grundkosten: 44,95 Euro

Datenvolumen 40 GB Grundkosten: 54,95 Euro

Datenflatrate entfällt Pluskarte (identischer Tarif für zweiten Nutzer) 19,95 Euro Pluskarte+ (identischer Tarif für weiteren Nutzer) 9,95 Euro PlusKarte Kids & Teens (identischer Tarif für Kinder) 9,95 Euro PlusKarte Data (identischer Tarif für reine Datennutzung) 9,95 Euro buchbar ab 1. Juli 2022