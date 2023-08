Tarif-Upgrade bei großen Mobilfunk-Discountern

Auf dem Markt der Mobilfunk-Discounter steppt in diesen Tagen ordentlich der Bär. Nach dem Vorpreschen von Congstar, 5G für erste Tarife auch im Discount-Segment freizuschalten, folgten schon kurz darauf etwa Aldi Talk, sowie Nettokom und Lidl Connect mit ähnlichen Schritten. Jetzt reagieren auch die Anbieter ja! mobil und Penny Mobil mit Anpassungen an der eigenen Tarifstruktur. Wer allerdings gehofft hatte, dass auch hier in Zukunft die Nutzung des 5G-Netzes ermöglicht wird, der wird enttäuscht.

Stattdessen erhöhen ja! mobil und Penny Mobil in den Prepaid-Tarifen Smart, Smart Plus und Smart Max nur das alle vier Wochen neu verfügbare Datenvolumen. An der maximalen Download-Geschwindigkeit ändert sich hingegen nichts. Sie verharrt im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom bei bis zu 25 Mbit/s. Im Detail stehen ab Dienstag, 8. August 2023, die folgenden Smart-Tarife mit inkludierter Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Fest- und Mobilfunknetze zur Verfügung:

Smart mit 5 GB (statt 4 GB) LTE-Datenvolumen für 7,99 Euro / 4 Wochen

Smart Plus mit 10 GB (statt 8 GB) LTE-Datenvolumen für 12,99 Euro / 4 Wochen

Smart Max mit 20 GB (statt 16 GB) LTE-Datenvolumen für 19,99 Euro / 4 Wochen

Basic Tarif bleibt zu gewohnten Konditionen erhältlich

Neukunden erhalten die neuen Smart-Tarife mit mehr Datenvolumen ab morgen. Auch Bestandskunden müssen nichts weiter tun, um von den verbesserten Konditionen profitieren zu können. Mit der nächsten Prepaid-Optionsbuchung erhalten sie automatisch das Plus an LTE-Datenvolumen. Weiter erhältlich ist zudem bei beiden Discount-Marken der Tarif Prepaid Basic mit 1 GB LTE-Datenvolumen und 100 Inklusivminuten für Telefonate innerhalb Deutschlands; für 4,99 Euro pro vier Wochen.

Angeboten werden die Mobilfunktarife von ja! mobil und Penny Mobil von der Rewe Group. Die technische Realisierung übernimmt die Telekom-Tochter congstar. SIM-Karten mit 10 Euro Startguthaben sind unter jamobil.de und pennymobil.de sowie in den Filialen von Rewe und Penny erhältlich.