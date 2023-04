Tarif-Hammer von O2: Dieses Angebot ist eine Gefahr für Vodafone

Lange Zeit machte sich Vodafone mit seinem Kabelnetz auf die Jagd nach Kunden, die viel Bandbreite zum kleinen Preis buchen wollen: 1 Gbit/s – also 1.000 Mbit/s – Downstream für unter 40 Euro monatlich. Der Tarif war zwar offiziell ein Aktionstarif, war aber faktisch dauerhaft bei Vodafone zu haben. Doch dann die Kehrtwende im Herbst vergangenen Jahres. Der Tarif kostete fortan fast 60 Euro monatlich Listenpreis für Neukunden. Mehr noch: Inzwischen schickt Vodafone jenen Bestandskunden, die noch den 40-Euro-Aktionstarif haben, Preiserhöhungen zu. Das macht sich nun offenbar O2 zunutze und lockt die Kunden mit einer Neuauflage des alten Vodafone-Aktionstarifes. Eine echte Gefahr für Vodafone, wenn die Kunden jetzt von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen.

O2: Gigabit per Kabel für unter 40 Euro

Ab sofort bekommen O2-Kunden, die den Tarif O2 my Home XXL mit bis zu 1.000 Mbit/s Surfgeschwindigkeit per Kabel buchen, für monatlich 39,99 Euro. Das Angebot löst die bisherige Promotion des O2 my Home L ab und gilt bis zum 31. Juli. Leider gilt die Aktion nicht für Anschlüsse, die O2 per Glasfaser schaltet. Es fällt ein einmaliger Anschlusspreis von 49,99 Euro an, einen rabattierten Preis in den ersten Monaten gibt es bei diesem Angebot nicht.

Wie bei Vodafone beträgt der Upstream in diesem Tarif 50 Mbit/s. Buchbar ist er überall dort, wo Vodafone oder Tele Columbus ihre Kabelnetze verlegt haben und DOCSIS 3.1 ausgebaut haben. Diese Leistung kauft O2 jetzt ein und bietet sie unter eigenem Namen an. Im Preis enthalten ist eine Flatrate für Gespräche zu allen deutschen Handys und Festnetzanschlüssen.

Das notwendige Kabelmodem kannst du dir entweder selbst im Handel kaufen oder aber bei O2 mieten. Hier gibt es die Fritzbox 6660 für 4,99 Euro und die Fritzbox 6690 für 8,99 Euro monatlich. Hinzu kommen weitere 49,99 Euro Bereitstellungskosten.

Übrigens: Auf alle sonstigen regulären O2 my Home Tarife (DSL, Kabel, Glasfaser, 4G/5G), die im zweiten Quartal abgeschlossen werden, gibt es unverändert einen Rabatt in Höhe von 5 Euro auf die monatliche Grundgebühr im ersten Vertragsjahr. Hast du einen O2-Handyvertrag gilt dieser Rabatt dauerhaft. Dank Kombi-Vorteil kannst du als Nutzer eines O2 my Home Tarifs jederzeit Mobilfunktarife zum dauerhaft halben Preis buchen.

