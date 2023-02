Super Bowl LVII: Live und kostenlos im Stream und TV schauen

Der alljährliche Super Bowl ist das Sport-Highlight in Amerika. Es handelt sich dabei um das Endspiel der 2022er-Saison der National Football League. Auch in Deutschland ist das Fernsehereignis sehr beliebt. Trotz der späten Uhrzeit schalteten im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Menschen ein.

Wer spielt im Super Bowl LVII?

In diesem Jahr treten die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs an. Die beiden Mannschaften konnten sich in den Play-offs durchsetzen und stiegen beide als topgesetzte Teams erst in der Divisional Round ein.

Beide Teams haben bereits in den vergangenen Jahren den Super Bowl erreicht und gewonnen. Die Kansas City Chiefs standen erst vor zwei Jahren im Finale, haben damals jedoch gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Vor drei Jahren konnten sich die Chiefs jedoch gegen die San Francisco 49ers den Titel sichern. Die Philadelphia Eagles traten vor fünf Jahren zum letzten Mal im Super Bowl an und konnten sich damals gegen die New Endland Patriots durchsetzen und den Titel gewinnen.

Wann ist der Super Bowl 2023?

Der Super Bowl findet traditionell am ersten Sonntag im Februar statt. Durch die Erweiterung auf 17 reguläre Saisonspiele in der 2022er-Saison verschiebt sich das Sportereignis jedoch auf den zweiten Sonntag im Monat.

So startet der Super Bowl 2023 am 12. Februar um 16:30 Ortszeit in Glendale, Arizona. Kickoff um deutscher Zeit ist also um 0:30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die Live-Übertragung startet jedoch schon rund 2 Stunden früher um 22:25 deutscher Zeit.

Wer überträgt den Super Bowl 57?

Hierzulande gibt es gleich mehrere Optionen, den Super Bowl live zu verfolgen. Im linearen Fernsehen überträgt ProSieben das Sportereignis ab 22:25 Uhr live. Zuschauer aus Österreich finden das Spiel im Fernsehen beim Sender Puls4.

Möchtest du den Super Bowl kostenlos im Stream verfolgen, bist du bei ran.de richtig. Auch hier gibt es das Spiel live und in voller Länge zu sehen. Eine kostenlose Registrierung wird jedoch vorausgesetzt. Auch der Sport-Streaming-Dienst DAZN überträgt den Super Bowl – jedoch benötigst du hier ein entsprechendes Abo. Dafür kannst du zwischen einem deutschen Kommentar und dem englischsprachigen Original wählen.

Wer näher an der NFL selbst sein will, kann sich auch für 99 Cent einen Super Bowl Pass kaufen. Damit kannst du die amerikanische Version inklusive Originalkommentar und US-Werbespots sehen. Bei ran.de und den TV-Übertragungen wird auf Deutsch und sehr erklärend kommentiert. Zudem hast du mit dem Super Bowl Pass 31 Tage lang Zugang zum Gamepass der NFL mit abrufbaren Highlights der Play-Off-Spiele und einem 24/7-Programm rund um die National Football League. Dazu kannst du so Inhalte auf dein Smartphone herunterladen und in Ruhe auch ohne Netzanbindung ansehen.

Aufzeichnung, Halbzeitshow und spannende Fakten

Der Super Bowl ist jedes Jahr auch ein Magnet für Marketing-Aktionen und die ganz große Show. Dazu gibt es viele, die das Spiel am Montag lieber im Re-Live schauen als das Live-Spiel mitten in der Nacht. Die günstigste Möglichkeit ist hier, das Spiel im TV aufzuzeichnen oder der Super Bowl Pass für 99 Cent.

Der Haupt-Act der diesjährigen Halbzeitshow ist Rihannah. Dies hat die NFL im September angekündigt. Neben der weltberühmten Sängerin werden auch Countrysänger Chris Stapleton und R&B-Sänger Babyface auftreten.

In den USA ist der Super Bowl mit rund 100 Millionen Zuschauern nicht nur das beliebteste Sportereignis des Jahres, sondern auch das größte TV-Event. In den Top 30 TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern finden sich 29 Super Bowl Spiele. Nur das Finale der TV-Serie MASH konnte sich dazwischen platzieren. Weltweit kommt der Super Bowl übrigens auf rund 800 Millionen Zuschauer. In Deutschland schalten rund 1,8 Millionen Menschen ein. In Österreich rund 320.000.