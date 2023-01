DAZN günstiger: Mit diesem Deal gibt’s das volle Programm für 20 Euro

Sport– und Fernsehfans aufgepasst: Mit dem „Perfect Plus DAZN Paket“ von waipu.tv bekommst du aktuell die perfekte Kombination aus TV-Unterhaltung und Sportereignissen zum reduzierten Preis (mehr zur aktuellen Preiserhöhung bei DAZN). Das Paket ist ganz neu und in den ersten zwei Monaten sparst du jeweils 50 Prozent. Damit liegen sogar die Gesamtkosten unter jenen für DAZN allein. Schon länger gibt es die waipu-Option schon mit Netflix als preisgünstigem Bestandteil. Nun ist auch der Sport-Streaming-Dienst DAZN verfügbar. Mit einigen Bundesliga-Spielen.

waipu.tv – Das bietet dir der Service

Bei waipu.tv handelt es sich um einen TV-Streaming-Service, bei dem du auf über 200 Sender live zugreifen kannst. Von den öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF bis hin zu RTL, ProSieben und Co. sind eigentlich alle beliebten Sender dabei. Selbst Pay-TV-Programme wie SYFY oder 13th Street sind Teil des Programms. Und das coole: Die meisten streamst du dabei in HD-Qualität. Auch die privaten, die Sat- und Kabel-Kunden erst teuer per HD+ scharfstellen müssen. Doch auch abseits davon weiß waipu.tv zu überzeugen: In der sogenannten waiputhek gibt es beispielsweise über 30.000 Filme und Serien auf Abruf.

Zusätzlich kannst du bis zu 100 Stunden deiner Lieblingsprogramme im Online-Speicher sichern und später darauf zugreifen. Mit der Serienaufnahme lassen sich auch gleich ganze Staffeln auf einmal speichern, damit du auch keine Folge verpasst. Streamen kannst du dabei auf bis zu vier Geräten gleichzeitig, plus einen DAZN-Stream. Bei den Geräten bist du zudem äußerst flexibel: Egal, ob am Smart-TV und am TV-Stick, über dein Android- bzw. iOS-Handy oder ganz einfach im Webbrowser – streamen mit waipu.tv könnte nicht einfacher sein.

Bundle mit DAZN: Perfekt für alle Sportfans

Neu ist jetzt aber das Perfect Plus DAZN Paket: Hier bekommst du zusätzlich zu allen Features von waipu.tv nämlich auch noch eine DAZN-Mitgliedschaft im Wert von 29,99 Euro mit dazu. Damit wird dir die volle Packung Sport geboten – allen voran natürlich Fußball. So kannst du alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen und auch Spiele der UEFA Champions League inklusive Konferenz musst du nicht mehr verpassen. Selbst die italienische Serie A oder die spanische La Liga sind Teil des DAZN-Abos.

Doch auch sonst kommen Sportfans auf ihre Kosten: Ob NFL, NBA oder UFC – bei DAZN kannst du wirklich viel Sport sehen. Zusätzlich empfängst du über waipu.tv ebenfalls noch HD-Sportsender wie SPORT1+ und Eurosport.

DAZN günstiger: So ist das Angebot aufgebaut

Nun zum Preisvorteil: Für dieses kombinierte Paket aus waipu.tv und DAZN zahlst du die ersten zwei Monate jeweils nur 19,99 Euro – das ist weniger, als DAZN einzeln kostet und ein Rabatt von 50 Prozent! Anschließend steigt der Preis zwar auf 39,99 Euro, damit sparst du dann aber immer noch zwei Euro im Vergleich zu der Summe der Einzelpreise für beide Streaming-Anbieter. Sollte dir das Angebot nach den ersten zwei Monaten jedoch nicht gefallen, kannst ohnehin jederzeit monatlich kündigen und bist so nicht lange im Vertrag gebunden.