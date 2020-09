Sony Xperia 5 II: Die bärenstarke Kompaktklasse ist zurück

Als Sony Ende Februar das Xperia 1 II vorgestellt hat, titelten wir: „Größter Konkurrent für das Galaxy S20 oder ein Flop?“ Im Test überzeugte das Smartphone-Modell der Spitzenklasse und wurde zum „Wunder von Tokio„. Im direkten Vergleich kommt das Sony-Flaggschiff im Test auf 91 Prozent während Samsungs Spitzenmodell, das Galaxy S20 Ultra, 94 Prozent erreicht. Sowohl auf dem Papier als auch in der Praxis kann das Xperia-Modell also mithalten. In einem Punkt ist es sogar deutlich besser.

Mit dem Xperia 5 II bringt Sony nun ein weiteres Spitzenmodell auf den Markt. Mit einem Preis von rund 900 Euro ist es deutlich günstiger als die beiden zuvor genannten Handymodelle. Dafür musst du aber auch auf das eine oder andere Detail bei der Ausstattung verzichten. Doch fällt das wirklich ins Gewicht?

Darauf musst du beim Sony Xperia 5 II verzichten

Zunächst fehlt dem Xperia 5 II ein ToF-Sensor, also jenes Kameramodul auf der Rückseite des Smartphones, dass für die Schärfe auf den Fotos zuständig ist. Jedoch ist es nicht so, als wären dadurch alle Fotos unscharf. Im Gegenteil: Das Sony Xperia 5 II besitzt einen Augenautofokus für Mensch und Tier, der 60 Mal pro Sekunde das Motiv scharfstellen kann.

Auch auf eine kabellose Auflademöglichkeit verzichtet Sony. Zudem reduzieren die Japaner die Displayauflösung. Statt 4K gibt es „nur“ ein Full-HD+ Display. Die geringere Auflösung aber sorgt für einen Vorteil gegenüber dem großen Bruder: die Bildwiederholfrequenz steigt auf 120 Hz.

Die Highlights des kleinen Spitzen-Smartphones

Das Xperia 5 II besitzt ein 6,1 Zoll großes HDR-OLED-Display und die gleiche, gute Kameraausstattung des Xperia 1 II (Superweitwinkel, Weitwinkel und Teleobjektiv). Die Standardkamera (Weitwinkel) ist sogar besser als die der Xperia 1 II, da sie mit einer Blendenöffnung f/1.7 lichtstärker ist, als die des Top-Flaggschiffs (f/2.0).

Auch der Rest der Ausstattung kann beeindrucken: Der Akku etwa wartet mit 4.000 mAh auf und hat damit genau so viel Power, wie der des Xperia 1 II. Beim Prozessor setzt Sony auf den Qualcomm Snapdragon 865. Da der High-End-Prozessor 5G unterstützt, ist das neue Xperia-Modell für die Netze der Zukunft gerüstet. Hinzu kommen 8 GB Arbeitsspeicher und ein 128 GB großes Datendepot, das du bei Bedarf per microSD-Karte ausbauen kannst.

→ Sony: Die Anatomie des Scheiterns

Das hat die Konkurrenz nicht drauf

Während Hersteller wie Apple, Samsung oder Xiaomi bereits seit geraumer Zeit auf einen Klinkenanschluss verzichten, kehrt er bei Sony und dem Xperia 5 II zurück. Wer also noch ein paar alte aber qualitativ gute Kopfhörer in der Schublade hat, darf sich freuen. Übrigens: Über Klinke ist die Tonqualität besser als über USB-C. Apropos guter Klang: Sony setzt auf Stereo-Lautsprecher, die den Sound nach vorne ausstrahlen – also in Richtung deiner Ohren. Das hat uns bereits im Test des Xperia 1 II imponiert.

Wer den Fingerabdrucksensor sucht, findet ihn im Xperia 5 II an der rechten Geräteseite im Powerbutton. Zwischen dem Ein- und Austaster und der für Sony-Smartphones typischen Kamerataste kommt ein weiterer Knopf hinzu. Drückst du lange drauf, erscheint der Google Assistant. Übrigens ist diese Taste nicht mit anderen Funktionen belegbar.

Sony Xperia 5 II: Marktstart und Preis

Sony bietet das Xperia 5 II in den Farben Schwarz, Weißgrau und Dunkelblau an. Das Top-Smartphone ist inklusive Dual-SIM-Funktion ab dem 19. Oktober im Handel erhältlich. Den Preis beziffern die Japaner zum Marktstart auf 899 Euro.