Sky und Wow starten mit fulminanten Neuheiten durch

Film- und Serien-Fans können sich in den kommenden Wochen nicht nur bei Amazon Prime Video, sondern auch bei Sky und dem zugehörigen Streamingdienst Wow auf einige packende Neustarts freuen. Wir zeigen dir, welche Neuigkeiten im Pay TV und beim neuen Streaming-Angebot, das bis vor wenigen Wochen noch Sky Ticket hieß, auf dich warten.

Neue Serien bei Sky und Wow im September 2022

Eines der Serien-Highlights im September 2022 dürfte bei Sky und Wow zweifelsfrei „Munich Games“ sein. Die linear bei Sky One empfangbare Serie greift das Attentat palästinensischer Kämpfer während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München auf. 50 Jahre nach dem Attentat findet im Rahmen einer Gedenkfeier ein Freundschaftsspiel zwischen einem israelischen und einem deutschen Fußballklub statt. Polizei und Geheimdienste sind in höchster Alarmbereitschaft – doch es scheint, als würde sich die Geschichte wiederholen.

„Munich Games“ bei Sky und Wow ab 2. September 2022 verfügbar

Acht Episoden umfasst die neue Thrillerserie „The Lazarus Project“. App-Entwickler George ist in diesem Sky Original in einer Zeitschleife gefangen. Er erlebt einen Tag aus der Vergangenheit und kann vorhersagen, was passieren wird. Doch außer ihm scheint sich niemand an die Geschehnisse zu erinnern. Eine Organisation wirbt ihn aber an, um mit seiner Fähigkeit eine globale Katastrophe aufzuhalten. Linear ist die Eigenproduktion bei Sky Atlantic zu sehen.

„The Lazarus Project“ bei Sky und Wow ab 8. September 2022 verfügbar

Neue Sky Original Serie startet: „The Lazarus Project“.

Alternativ kannst du dich auf den Start von Staffel 1 der Serie „Irma Vep“ freuen. Hollywoodstar Mira Harberg (Alicia Vikander) ist darin auf der Flucht: Einerseits vor ihren immer gleichen Rollen in austauschbaren Blockbustern. Aber auch vor ihrer zerbrochenen Beziehung und vor den Boulevardmedien. Sie reist nach Paris, um in einem Remake des französischen Stummfilmklassikers „Les Vampires“ die Rolle der legendären Schurkin Irma Vep zu übernehmen. Die Sprachbarriere mit ihrem gefeierten, aber unberechenbaren Regisseur René Vidal (Vincent Macaigne) und ihr ungehobelter Co-Star Gottfried (Lars Eidinger) sind noch die geringsten Probleme am Set. Während der Dreharbeiten scheinen die Grenzen zwischen ihr selbst und Irma Vep zusehends zu verschwimmen – bis sie sich vollends in ihrer Rolle zu verlieren droht.

„Irma Vep“ bei Sky (Atlantic) und Wow ab 16. September 2022 verfügbar

Neue Filme bei Sky und Wow im September 2022

Alternativ kannst du dich als Abonnent von Sky Cinema oder dem passenden Cinema-Paket von Wow über so einige Hollywood-Blockbuster freuen. So startet bereits am 2. September 2022 „The Batman“, Mitte des Monats folgen für spannende und skurrile Unterhaltung beispielsweise „Scream (2022)“ und „Jackass Forever“.

The Batman (2. September 2022)

Hannes (3. September 2022) – Sky Original

Hard Night Falling (5. September 2022)

Hilfe, die Kinder sind zurück! (7. September 2022)

MarryMe – Verheiratet auf den ersten Blick (9. September 2022)

Black Box – Gefährliche Wahrheit (10. September 2022)

Breaking News in Yuba County (12. September 2022)

Scream (2022) (16. September 2022)

Jackass Forever (17. September 2022)

American Skin (19. September 2022)

Gold (21. September 2022)

After Love (23. September 2022)

The Survivalist (24. September 2022)

Das große Abenteuer des kleinen Vampir (25. September 2022)

Burn – Hell of a Night (26. September 2022)

Gunpowder Milkshake (30. September 2022) – Sky Original

Nur einer von mehreren Blockbustern, die im September 2022 bei Sky und Wow starten: „The Batman“.

Erst kürzlich wurde übrigens bekannt, dass schon bald eine der besten Serien Deutschlands bei Sky neu durchstarten wird: „Babylon Berlin“. Außerdem hat Sky vielen seiner Kunden ein Schreiben zukommen lassen, das davor warnt, nicht gegen Vertragsgrundlagen zu verstoßen.