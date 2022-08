Prime Video: Jetzt wird es richtig spektakulär

Auch wenn es schon beschlossene Sache ist, dass das Prime-Abo von Amazon in Zukunft deutlich teurer wird, geht die Produktion von hochwertigen Serien und Filmen für Nutzer von Prime Video natürlich unverändert weiter. Und das, obwohl noch völlig offen ist, wie viele Kunden ihr Abo aufgrund der Preiserhöhung möglicherweise kündigen werden. Und so stehen im September zahlreiche attraktive Neustarts auf der Agenda des Videostreaming-Dienstes. Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass es insbesondere hinsichtlich neuer Serien bunter kaum zugehen könnte.

Bereits gestartet: Staffel 3 von „Star Trek: Lower Decks“

So ist zum Beispiel schon jetzt die erste Episode der neuen Staffel von „Star Trek: Lower Decks“ bei Prime Video zu sehen. Anders als andere Serien des Franchise geht es hier vorwiegend amüsant zur Sache. Denn „Star Trek: Lower Decks“ ist mehr eine animierte Comedy-Serie als eine klassische Science-Fiction-Serie, die in neue Welten aufbricht. Insgesamt zehn neue Episoden werden in wöchentlichem Rhythmus zur Verfügung stehen. Amazon verspricht nicht nur neue (und altbekannte) Aliens, sondern natürlich auch spannende neue Abenteuer für die USS Cerritos und die USS Titan.

„Star Trek: Lower Decks“ Staffel 3 – verfügbar bei Prime Video seit 26. August 2022

„A Private Affair“ Staffel 1 – Neue Krimi-Serie bei Prime Video mit Jean Reno

Ungleich ernster geht es in der ersten Staffel der neuen Amazon Originalserie „A Private Affair“ zur Sache. Sie spielt Ende der 1940er-Jahre in Galicien. Dort macht sich Marina Quiroga (Aura Garrido), eine kühne junge Frau aus der Oberschicht mit der Seele einer Polizistin, mithilfe ihres treuen Butlers Hector (Jean Reno) auf die Suche nach dem Serienmörder, der seit Monaten die Stadt heimsucht.

„A Private Affaier“ Staffel 1 – verfügbar bei Prime Video ab dem 16. September 2022

„Prisma“ Staffel 1 – Jugendliche auf der Suche

Dem Genre der Coming-of-Age-Dramaserien zugehörig: „Prisma“. Die erste Staffel widmet sich den komplexen Beziehungen zwischen Identität, Ambitionen, körperlicher Erscheinung und sexueller Orientierung in einer Gruppe von Teenagern aus Latina, einer Kleinstadt in der römischen Provinz. Erzählt wird die Geschichte der Zwillingsbrüder Marco und Andrea, die äußerlich identisch sind, sich aber in den Turbulenzen, denen sie ausgesetzt sind, grundlegend unterscheiden.

„Prisma“ Staffel 1 – verfügbar bei Prime Video ab dem 21. September 2022

„Jungle“ Staffel 1 – Überleben! Egal, wie…

Ebenfalls ein Amazon Original: „Jungle“. Die erste Staffel folgt den miteinander verbundenen Leben mehrerer Fremder, von denen jeder mit seinem eigenen Kampf konfrontiert ist – betrachtet durch das Prisma britischer Rap- und Drill-Musik. Die Serie gibt einen Einblick in eine oft ungesehene Welt, die auch eine missverstandene Welt ist, in der ein Gesetz alles regiert: Nur der Stärkste wird überleben.

„Jungle“ Staffel 1 – verfügbar bei Prime Video ab dem 30. September 2022

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ Staffel 1 – Es beginnt…

Und dann wäre da natürlich noch das wahrscheinlich spektakulärste Serien-Highlight des Jahres. Nach langem Warten startet bei Prime Video endlich die neue Serie aus dem „Herr der Ringe“-Kosmos. Prime-Kunden haben die Möglichkeit, in eine Welt einzutauchen, die Tausende von Jahren vor den Ereignissen der Kinofilme „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“ spielt. Beginnend in einer Zeit des relativen Friedens folgt die Serie einer Gruppe aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem lange befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen.

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ Staffel 1 – verfügbar bei Prime Video ab dem 2. September 2022

Die neue „Herr der Ringe“-Serie bei Prime Video zeigt eine Fantasy-Welt, wie sie im Buche steht.

Titel Staffel abrufbar ab Star Trek: Lower Decks 3 26. August 2022 The Handmaid's Tale 4 1. September 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 The Last Ship 5 9. September 2022 A Private Affair 1 16. September 2022 The Grand Tour presents: A Scandi Flick 1 16. September 2022 Prisma 1 21. September 2022 Jungle 1 30. September 2022 The Sex Lives Of College Girls 1 30. September 2022 Das Rad der Zeit 2 2022 Diabolical 1 2022 Die Discounter 2 2022 Good Omens 2 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 German Crime Story: Gefesselt 1 Herbst 2022 Das Rad der Zeit 3 2023 Der Greif 1 2023 Takeshi's Castle

1 2023 The Boys 4 2023 Wilderness 1 2023 Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt The Consultant 1 noch unbekannt The Summer I Turned Pretty 2 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 3 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im September

Alternativ zu den Serien-Neustarts kannst du dich bei Prime Video natürlich auch über neue Filme freuen. Etwa auf den Amazon Original Film „Goodnight Mommy“, der am 16. September 2022 bei Prime Video startet. Darin kommen zwei Zwillingsbrüder eines Tages nach Hause und müssen feststellen, dass sich das Verhalten ihrer Mutter verändert hat. Zudem ist ihr Gesicht mit chirurgischen Verbänden bedeckt. Doch Moment mal: Ist das wirklich ihre geliebte Mutter?

Ebenfalls ein Amazon Original und ab dem 30. September 2022 abrufbar: „My Best Friend’s Exorcism“. Die Handlung spielt im Jahr 1988 und stellt die Highschool-Zweitklässlerinnen Abby und Gretchen in den Mittelpunkt. Sie sind seit der vierten Klasse beste Freundinnen. Problem: Nach einem misslungenen Ausflug zum Nacktbaden beginnt Gretchen, sich zu verändern. Immer wieder kommt es zu bizarren Vorfällen, wenn sie in der Nähe ist. Abbys Nachforschungen führen sie zu einigen verblüffenden Entdeckungen. Pikant: Auch der Teufel spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Titel verfügbar ab Texas Chainsaw Massacre: The Beginning 31. August 2022 Ad Astra 1. September 2022 Dünnes Blut 1. September 2022 Der Göttliche Andere 1. September 2022 Mary Shelley 1. September 2022 Card Counter 3. September 2022 The Great Gatsby 3. September 2022 Those Who Wish Me Dead 3. September 2022 The Boy Behind The Door 3. September 2022 Zeros And Ones 5. September 2022 Blacklight 9. September 2022 Amazon Original Film Flight / Risk 9. September 2022 Amazon Original Film Mortal Kombat 13. September 2022 Escape Plan 2: Hades 15. September 2022 Goodnight Mommy 16. September 2022 Amazon Original Film Beerfest 17. September 2022 Durst 17. September 2022 Fatale 17. September 2022 Hello Again Ein Tag Für Immer 18. September 2022 The Exorcist 25. September 2022 My Best Friend's Exorcism 30. September 2022 Amazon Original Film

