Sky: Mit Volldampf voraus – packende neue Inhalte starten

Mehr und mehr macht es sich bemerkbar, dass der Herbst mit großen Schritten näher rückt. Abends wird es nicht nur früher dunkel, sondern auch stellenweise schon wieder ziemlich frisch. Grund genug, es sich auf dem Sofa bequem zu machen, um linear oder auf Abruf eine neue Serie oder einen Hollywood-Blockbuster zu sehen. Abonnenten von Sky und dem zugehörigen Streamingdienst Wow können sich in den kommenden Wochen auf einige Höhepunkte aus dem Film- und Serien-Kosmos freuen.

„Billions“ Staffel 7 startet bei Sky und Wow

Eines der Highlights stellt zweifelsohne die bereits siebte Staffel der Hit-Serie „Billions“ dar. Zwölf neue Episoden wurden für die finale Staffel produziert, die linear ab dem 5. Oktober 2023 bei Sky Atlatic zu sehen ist. Und Damian Lewis darf als skrupelloser Milliardär Axe wieder mitmischen. Klar ist auch schon jetzt, dass es in der packenden Thrillerserie zum Showdown gegen Anwalt Paul Giamatti kommen wird.

Staffel 2 von „Familiy Law“ in den Startlöchern

Erst im September ist bei Sky und Wow die erste Staffel von „Family Law“ durchgestartet. Jetzt geht es bereits mit Staffel 2 der humorvollen Mischung aus Anwalts- und Familienserie aus Kanada weiter. Die alkoholabhängige Abigail setzt ihre Karriere als Anwältin in den Sand. Nur einer will sie noch anstellen: ihr Vater Henry. Meistert die chaotische Abby den beruflichen Alltag mit ihrer Familie und schafft sie es, dem Alkohol fernzubleiben?

„The Gilded Age“: Fortsetzung ab Ende Oktober

Ebenfalls in eine zweite Staffel schickt Sky die US-amerikanische Historienserie „The Gildet Age“. Ab dem 30. Oktober 2023 kannst du bei Sky Atlantic und Wow acht neue Episoden erleben. Bertha Mrs. Astor fordert das alte System heraus und arbeitet daran, eine führende Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen. George Russell nimmt unterdessen seinen eigenen Kampf mit einer wachsenden Gewerkschaft in seinem Stahlwerk in Pittsburgh auf. In Brooklyn beginnt unterdessen die Familie Scott, sich von einer schockierenden Entdeckung zu erholen.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Das Boot 4 23. September 2023 Sky One Sky Original So Help Me Todd 1 26. September 2023 13th Street No Escape 1 28. September 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Hunde im Einsatz 5-12 2. Oktober 2023 Sky Crime The Real Murders of Atlanta 2 2. Oktober 2023 Sky Crime Bargain 1 5. Oktober 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Billions 7 5. Oktober 2023 Sky Atlantic MasterChef USA 13 9. Oktober 2023 Sky One Frasier 1 13. Oktober 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Jeremy Fragrance – Power, Baby! 1 16. Oktober 2023 Sky One Sky Original The Burning Girls 1 19. Oktober 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Legacy – Das Erbe der Menschheit 1 22. Oktober 2023 Sky Nature Family Law 2 26. Oktober 2023 Sky One Fellow Travelers 1 28. Oktober 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar The Gilded Age 2 30. Oktober 2023 Sky Atlantic Adam Dalgliesh, Scotland Yard 2 31. Oktober 2023 Sky Krimi Spy/Master 1 16. November 2023 Warner TV Serie The Lovers 1 1. November 2023 Sky Atlantic Sky Original Unwanted 1 3. November 2023 Sky Atlantic Sky Original Boom Boom Bruno 1 7. Dezember 2023 Warner TV Serie Die Wespe 3 2023 Sky Mayfair Witches 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky und Wow im Oktober 2023

Alternativ steht Kunden von Sky und Wow auch die Tür zu zahlreichen aktuellen Filmen offen. Vorausgesetzt, es wurde das Cinema-Paket abonniert. Dann kannst du dich ab dem 23. Oktober 2023 auf „The Son“ freuen – unter anderem besetzt mit Laura Dern, Hugh Jackman und Anthony Hopkins. Darin lebt Peter mit neuer Partnerin und Baby zusammen, als plötzlich sein depressiver Sohn vor der Tür steht. Der Film ist alles andere als seichte Kost, verdeutlicht aber recht eindrucksvoll, wie schwierig das Leben für Kinder mit depressivem Gemütszustand ist.

Deutlich amüsanter geht es ab dem 27. Oktober 2023 in „Der Super Mario Bros. Film“ zu. In diesem animierten Streifen muss Klempner Mario mit Superkräften das Pilz-Königreich vor dem hungrigen Bowser bewahren – und seinen verschollenen Luigi retten. Erst vor wenigen Wochen lief dieser Film im Kino, jetzt steht er schon bei Sky und Wow zur Verfügung. Und Fans deutscher Produktionen dürfen mit Vorfreude auf den 20. Oktober 2023 blicken, wenn „Oskars Kleid“ startet. Florian David Fitz muss in dieser sensiblen Tragikomödie als überforderter Vater über sich hinauswachsen: Sein neunjähriger Sohn Oskar nennt sich jetzt Lili und sieht sich selbst als Mädchen.

Neue Filme bei Sky und Wow in der Übersicht

Freibad (2. Oktober 2023)

After Forever (6. Oktober 2023)

Paw Patrol: Mighty Pups (6. Oktober 2023 / Paramount+)

Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines (7. Oktober 2023 / Paramount+)

Mad Heidi (7. Oktober 2023)

Cloudy Mountain (9. Oktober 2023)

Knock at the Cabin (13. Oktober 2023)

Denen man vergibt (14. Oktober 2023)

Frieden, Liebe und Death Metal (16. Oktober 2023)

Oskars Kleid (20. Oktober 2023)

Brady‘s Ladies (21. Oktober 2023)

The Son (23. Oktober 2023)

Daum – Triumphe & Skandale (27. Oktober 2023 / Sky Original Dokumentation)

Der Super Mario Bros. Film (27. Oktober 2023)

Evil Dead Rise (28. Oktober 2023)

Simulant (30. Oktober 2023)

Winnie the Pooh: Blood and Honey (31. Oktober 2023 / Paramount+)

Fußball-Fans sollten sich übrigens den 27. Oktober rot im Kalender anstreichen. Denn dann wird bei Sky Documentaries und Wow der Dokumentarfilm „Daum – Triumphe & Skandale“ verfügbar sein. Im Mittelpunkt: Star-Trainer Christoph Daum. Er führte einst den VfB Stuttgart zur Meisterschaft, provozierte mit aufsehenerregenden TV-Auftritten und stürzte schließlich über eine Kokain-Affäre. Sky porträtiert den legendären Bundesliga-Trainer in einem Dokumentarfilm über die wichtigen Stationen seiner Karriere und mit exklusiven Einblicken aus seinem Privatleben.