Sky jetzt mit Streaming in UHD

Der Vorteil von Sky Q per Internet: Du brauchst weder einen Kabelanschluss noch Satellitenempfang und kannst Sky sehen wie normales Fernsehen. Noch besser: Das normale Fernsehen, also die allermeisten relevanten Free-TV-Programme, liefert die Box mit dem Sky-Abo direkt mit – ebenfalls per Streaming. Für Sky-Kunden ist das eine echte Alternative zum klassischen TV-Empfang.

Doch bislang hatten vor allem Heimkino-Fans einen Nachteil gegenüber anderen Nutzern: Der Receiver unterstützte kein UHD. Das ändert sich jetzt. Leider im ersten Schritt erstaunlicherweise noch nicht für die Sky-Inhalte, sondern für einige Partner-Apps.

Ab sofort könnten „ausgewählte Inhalte“ in bester UHD-Bildqualität gestreamt werden, heißt es von Sky zu einem Update, das der Sky-Receiver jetzt bekommt. Die Weiterentwicklung ermögliche das Streamen von UHD-Inhalten zunächst in Premium-Apps auf der Sky Q IPTV Plattform. Dazu gehören nach Angaben von Sky aktuell die Angebote von Netflix, Prime Video, Disney+ und RTL+. Zudem können die Sky-Kunden „ausgewählte Inhalte“ jetzt Dolby Digital 5.1 Audioqualität genießen. Auch dies war bislang nicht gegeben.

Sky-UHD-Inhalte folgen Ende 2022

Sky Q per Internet ist seit vergangenem Sommer auf den Markt. Durch seinen Preispunkt von damals 12,50 Euro war diese Empfangsart eine echte Konkurrenz für andere TV-Streaming-Dienste, die 10 Euro monatlich kosten. Denn für nur 2,50 Euro monatlich mehr gab es zahlreiche Sky-Inhalte dazu. Inzwischen liegen die monatlichen Mindestkosten bei Sky aber bei 20 Euro – dafür ist jetzt auch Netflix in einer Basis-Version enthalten – ohne UHD.

Dass die UHD-Inhalte erst jetzt kommen, sei gewollt gewesen. “Beim Verkaufsstart hatte sich Sky bewusst auf die wichtigsten Funktionalitäten bei der Sky Q IPTV Box fokussiert, um mit einem schlanken Produkt insbesondere die Zielgruppe der Internetstreamer optimal anzusprechen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Integration der UHD-Funktionalität ist ein logischer Schritt in der Produktentwicklung und kommt so einem Kundenwunsch entgegen. Für Ende des Jahres hatte Sky vor wenigen Wochen ein weiteres Update in Aussicht gestellt, bei dem dann auch die Sky-Inhalte und UHD zu sehen sein sollen.