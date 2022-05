Sky: Dieser Streaming-Dienst ist nur noch kurze Zeit kostenlos

Denn nur noch bis kommenden Freitag gibt es für alle Sky Q-Kunden in Deutschland Apple TV+ drei Monate lang kostenlos. Bist du Sky-Q-Kunde, musst du dich lediglich registrieren und den Gutschein-Code auf der Sky-Webseite einlösen. Möglich ist das über das Kundencenter von Sky. Die Anforderung des Codes muss bis kommenden Freitag, 13. Mai 2022, erfolgen. Einlösen kannst du den Code längstens bis zum 10. Juni 2022. Mit der Einlösung bekommst du dann zunächst ein 7-Tage Probeabo von Apple TV+, das im Anschluss in ein für drei Monate kostenloses Abo übergeht. Erst dann werden die monatlichen Kosten von 4,99 Euro berechnet, wenn du nicht vorher kündigst.

Ausgenommen von der Aktion sind nach Angaben von Sky auch Sky-Kunden mit gewerblichen Sky Abonnement und Sky Ticket-Abonnement, sowie Kunden, die Sky über einen Kooperationspartner wie Telekom, Vodafone oder Telefonica/O2 beziehen.

Wichtig: Die Nutzung von Apple TV+ erfordert eine Apple ID mit hinterlegter Zahlungsmethode. Apple TV+ verlängert sich nach Ablauf des Aktionszeitraums bis zur Kündigung für 4,99 Euro im Monat. Du kannst das Gratis-Abo aber innerhalb der drei Gratis-Monate jederzeit kündigen. Solltest du schon ein Apple-TV+-Abo nutzen, bist du leider nicht berechtigt, an der Aktion teilzunehmen.

Das bietet Apple TV+

Seit Dezember ist der Streaming-Service auf Sky Q verfügbar. Die Inhalte sind in die Sky-Umgebung integriert. Du kannst die Inhalte so über den Receiver sehen und per Fernbedienung ansteuern. Zu sehen gibt es Apple TV+ Originals wie die Komödie Ted Lasso, welche mehrfach mit dem Emmy-Award ausgezeichnet wurde. The Morning Show wiederum glänzt mit großen Namen wie Reese Witherspoon und Jennifer Aniston.

Demnächst bietet Apple TV+ auch Sport, beginnend mit „Friday Night Baseball“. Sehen kannst du die Inhalte sowohl online als auch offline – und auf Abruf – über die Apple TV App, die auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch und Mac vorinstalliert ist oder online auf tv.apple.com/de. Die Apple TV App ist auch auf Smart TVs von Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO und anderen, Amazon Fire TV- und Roku-Geräten, PlayStation- und Xbox-Spielekonsolen, Chromecast mit Google TV sowie Set-Top Boxen von Sky Q verfügbar.

Nach Peacock und Apple TV+ wird Sky im Laufe des Jahres mit Discovery+ und Paramount+ weitere Streamingdienste integrieren. Discovery+ ist der Streaming-Service von Discovery. Er soll im Laufe des Sommers starten. Sky Q- (und perspektivisch Sky Glass-) Kunden, die sich bei Discovery+ registrieren, können die App zwölf Monate lang ohne Zusatzkosten nutzen.

