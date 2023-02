Resident Evil, The Last of Us und mehr: Videospiel-Highlights im März

Der März sieht für Gamer mehr als nur vielversprechend aus. Mit Spielen wie „Resident Evil 4“ und „The Last of Us: Part 1“ sind definitiv einige bekannte Namen vertreten. Es gibt allerdings noch jede Menge andere Spiele, auf die du dich im März freuen kannst. Wir zeigen dir hier, welche Spiele im März auf den Markt kommen und vielleicht entdeckst du ja einen neuen Favoriten.

Videospiele im März 2023

Liste aller Spiele

3. März: „Wo Long: Fallen Dynasty“ (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, X/S)

7. März: „Melon Journey: Bittersweet Memories (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, X/S)

7. März: „Halo Infinite Season 2“ (PC, Xbox)

8. März: „KartRider: Drift“ (PS, Xbox)

9. März: „Ib“ (Switch)

9. März: „ONI: Road to be the Mightiest Oni“ (PC, PS4/5. Switch, Xbox One, X/S)

9. März: „Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclpise“ (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, X/S)

9. März: „Peaky Blinders: The King’s Ransom“ (PC)

10. März: „DC’s Justice League: Cosmic Chaos“ (PC, PS4/5, Switch, Xbox One, X/S)

10. März: „Cleak Faith: Forsaken“ (PC)

14. März: „Valheim“ (Xbox One, X/S)

14. März: „The Legend of Heroes: Trails to Azure“ (PC)

16. März: „The Dark Pictures: Switchback“ (PSVR2)

16. März: „Anno 1800“ (PS5, Xbox X/S)

17. März: „WWE 2K23 (PC, PS4/5, Xbox One, X/S)

17. März: „Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon“ (Switch)

21. März: „Remnant: From the Ashes“ (Switch)

21. März: „Tehia“ (PC, PS4/5)

21. März: „Mighty Doom“ (Mobile)

22. März: „Have a Nice Death“ (Switch)

23. März: „Storyteller“ (PC, Switch)

24. März: „Resident Evil 4 Remake“ (PC, PS4/5, Xbox X/S)

24. März: „Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key“ (PC, PS4/5, Switch)

24. März: „EA Sports PGA Tour“ (PC, PS5, Xbox X/S)

28. März: „Terra Nil“ (PC, Mobile)

28. März: „MLB The Show 23“ (PC, PS4/5, Switch, Xbox X/S)

28. März: „The Last of Us Part 1“ (PC)

28. März: „Crime Boss: Rockay City“ (PC)

29. März: „Dredge“ (PC, PS5/5, Switch, Xbox One, X/S)

31. März: „Cosmonious High“ (VR)

Unsere Highlights im März

Die meisten Gamer freuen sich natürlich auf das heiß erwartete „Resident Evil 4“ Remake. Das Horror-Game sorgt bereits seit Jahren für Angst und Schrecken, doch nun soll der Klassiker in einem ganz neuen Gewand erscheinen. Ursprünglich erschien das Spiel bereits 2005, was bedeutet, dass du dich auf ein gewaltiges Update freuen kannst. Nicht ohne Grund freuen sich Spieler bereits jetzt auf das Spiel, denn es verspricht zu den besten des Jahres zu gehören.

Im März schafft außerdem „The Last of Us Part 1“ den Sprung zum PC. Das Spiel ist bereits seit einiger Zeit für die PlayStation 5 zu haben, aber schon bald können auch PC-Spieler das Game genießen. Bislang wurde das Remake sehr gut aufgenommen und ist somit ein voller Erfolg.

The Last of Us Part 1 ist ein voller Erfolg.

Ein Spiel, bei dem es sich nicht um ein Remake handelt, ist „Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon“. Das Spiel soll die Vorgeschichte zu den beliebten Bayonetta-Spielen sein und sieht bereits jetzt vielversprechend aus. Solltest du die Bayonetta-Spiele noch nicht kennen, dann ist jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen, in die Reihe einzusteigen.