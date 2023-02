50 Euro geschenkt: Zwei preisgekrönte PC-Spiele kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir “Duskers“ im Epic Games Store kostenlos zu sichern. Am 2. März um genau 17:00 Uhr wird das Game dann von einem neuen Spiel abgelöst, das wieder eine Woche lang im Angebot bleibt.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Duskers“

In „Duskers“ ist es deine Aufgabe, Drohnen durch zerstörte Raumschiffe zu fliegen. Das Ziel deiner Mission ist es herauszufinden, warum das Universum zu einem gigantischen Friedhof wurde. Was könnte sich auf den zerstörten Raumschiffen ereignet haben? In jedem Fall musst du bei der Erkundung nicht nur vorsichtig sein, sondern ebenfalls dafür sorgen, dass du deine Ressourcen sparsam einsetzt und dir eine gute Strategie ausdenkst. Die Welt des Spiels wird stets neu generiert, weswegen kein Level dem letzten ähnelt. So sorgt das Spiel für stundenlangen Spielspaß und stetig neue Herausforderungen.

„Duskers“ hat nicht umsonst zahlreiche Preise gewonnen: Das Spiel fordert dich heraus, erzählt dabei eine spannende Geschichte und kann sein Konzept einwandfrei umsetzen. Nur in dieser Woche gibt es das Spiel für dich im Epic Games Store komplett kostenlos. Sicher es dir und spiele, wann immer du willst. Nach dem Ablauf des Angebots kostet das Spiel dich wieder 18 Euro.

Bald im Angebot: „Rise of Industry“

Bist du ein Fan von Aufbau- und Produktionsspielen, dann ist „Rise of Industry“ genau richtig für dich. Das Spiel erlaubt es dir, dein eigenes industrielles Imperium aufzubauen. Diese Aufgabe ist jedoch gar nicht leicht, denn du musst korrekt auf Ereignisse reagieren, die dich in den Ruin treiben könnten. Die Welt des Spiels wird prozedural generiert, was bedeutet, dass kein Playthrough gleich ist. Somit gibt es auch KI-Feinde, die dich stets auf Trab halten. Schaffst du es, dein Imperium trotz dieser Herausforderungen an die Spitze zu bringen?

Normalerweise kostet dich das Spiel 30 Euro, doch nur nächste Woche ist es komplett kostenlos verfügbar. Vergiss also nicht, es dir ab dem 2. März herunterzuladen. Denn gehört das Spiel einmal dir, dann kannst du spielen, wann immer du willst. Alles, was du dazu brauchst, ist ein kostenloser Account im Epic Games Store.