Professor Layton kehrt zurück: Der Start eines völlig neuen Abenteuers

Das neue Spiel trägt den Namen Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes. Es soll der erste Switch-Ableger der beliebten Spielreihe sein und zudem eine direkte Fortsetzung des chronologisch letzten Spiels darstellen. Außerdem begibt sich Professor Layton auf eine Reise in einen Teil der Welt, der ihm völlig neu ist.

Was macht Professor Layton besonders?

Bei den klassischen Professor-Layton-Spielen handelt es sich um Rätselspiele, die sich um Layton und seinen Lehrling Luke drehen. In jedem Spiel begeben sich der Professor und Luke auf eine Reise an einen Ort, den ein Mysterium umgibt. Sie müssen Rätsel lösen und mithilfe der Bewohner nach Erklärungen suchen. Die Spielreihe zeichnet sich vor allem durch ihren ikonischen Animationsstil, das Setting und die spannenden Geschichten aus. Ein großer Fokus liegt zudem auf den Rätseln, welche sowohl anspruchsvoll als auch kreativ sind.

Bisherige Abenteuer

Aktuell gibt es sieben offizielle Professor-Layton-Spiele. Die meisten wurden für den Nintendo DS oder 3DS entwickelt. Mittlerweile gibt es die drei ältesten Spiele jedoch auch für Android und iOS, was sie zugänglicher denn je macht. Ein weiteres Spiel, welches in der Welt von Professor Layton spielt, ist für die Switch verfügbar. Allerdings kommen Layton und Luke nicht direkt im Spiel vor.

Ein erster Einblick in das neue Spiel.

Chronologisch handelt es sich bei „Der Ruf des Phantoms“, „Die Maske der Wunder“ und „Das Vermächtnis von Aslant“ um Vorgänger der drei älteren Spiele, obwohl sie später veröffentlicht wurden. Die drei ältesten Spiele sind nach wie vor die bekanntesten. „Das geheimnisvolle Dorf“, „Die Schatulle der Pandora“ und „Die verlorene Zukunft“ wurden allesamt zwischen 2008 und 2010 veröffentlicht. Das neue Professor-Layton-Spiel soll an die Ereignisse des chronologisch letzten Spiels, „Die verlorene Zukunft“, anschließen.

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes befindet sich aktuell in der Entwicklung. Es stammt vom gleichen Studio, wie auch die originalen Spiele. Chronologisch ist das Spiel nach „Die verlorene Zukunft“ anzuordnen und spielt ein Jahr nach den Ereignissen des Spiels. Bisherige Videos und Bilder zeigen, dass der ikonische Stil des Spiels, den Spieler so sehr lieben, nahezu unverändert bleibt. Allerdings ändert sich für Professor Layton selbst einiges, denn er bricht in ein völlig neues Abenteuer auf.

Das Setting des neuen Spiels

Bisher haben die Layton-Spiele stets in England gespielt. Hier ist der Professor für seine Rätsel-Künste bekannt und genießt einen guten Ruf. Nach den Ereignissen des letzten Spiels hat sich sein Lehrling Luke jedoch aus familiären Gründen dazu entschieden, in die USA zu ziehen. Hier hat er sich in einer Stadt namens Steam Bison niedergelassen.

Wie der Name es bereits impliziert, dreht sich in Steam Bison alles um Dampfmaschinen. Die Stadt ist dabei viel fortschrittlicher, als beispielsweise London. Luke hat sich hier als Detektiv selbstständig gemacht, benötigt jedoch die Hilfe des Professors, der prompt mit dem Luftschiff anreist. Gemeinsam löst das bekannte Duo Rätsel in einer Welt, die für den Professor völlig neu ist.

Wann kommt das Spiel raus?

Aktuell ist noch nicht bekannt, wann mit der Veröffentlichung des neuen Spiels zu rechnen ist. Vermutlich wird die Entwicklung des ambitionierten Projekts noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Trailer und Bilder zeigen jedoch bereits, dass Fans sich auf ein völlig neues Abenteuer freuen können, das gleichzeitig die Nostalgie der alten Spiele wahrt. Das Studio hat davon abgesehen, Änderungen am bekannten Stil des Spiels vorzunehmen.