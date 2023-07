Anspruchsvolles Detektiv-Spiel für PC komplett kostenlos

Der Epic Games Store schenkt dir aktuell „Train Valley 2“. Das Angebot läuft noch bis zum 20. Juli um 17:00 Uhr. Um dir die Spiele kostenlos zu sichern, benötigst du lediglich einen kostenlosen Account im Epic Games Store, den du dir jederzeit erstellen kannst. Jede Woche gibt es hier großartige Spiele, die Epic kostenlos anbietet.

Jetzt im Epic Games Store Angebot: „Train Valley 2“

„Train Valley 2“ verbindet eine ansprechende Zugsimulation mit anspruchsvollen Rätseln, die es für dich zu lösen gilt. Die Industrie des kleinen Tals wächst stetig weiter und es liegt an dir, alle Orte mit effizienten Bahnstrecken zu verbinden. Das Spiel bietet dir über 1500 Level und zusätzlich kannst du auch deine eigenen mithilfe des Workshops erstellen und für andere bereitstellen.

Die Grafik des Spiels basiert auf einer schönen Low-Poly Ästhetik, die dich in die kunstvolle Welt des Tals eintauchen lässt. Zudem stehen dir 18 verschiedene Lokomotiven und 45 Wagentypen zur Verfügung, die du freischalten kannst. Train Valley 2 eignet sich bestens für alle, die Züge mögen, gerne logistische Probleme lösen, oder einfach Spaß an anspruchsvollen Puzzles haben.

Kannst du die Stadt optimal anbinden?

Bald kostenlos: „Murder by Numbers“

In „Murder by Numbers“ geht es um viel mehr, als nur Puzzles zu lösen. Honor Mizrahi ist eine Schauspielerin in einer beliebten TV-Krimiserie. Nachdem ihr Chef Minuten sie feuert, findet sie sich in einem echten Krimi wieder. Ein Aufklärungsroboter bereinigt ihren Namen nach dem Vorfall und schon bald klären die beiden gemeinsam zahlreiche Morde auf.

Von peppigen Jams bis hin zu Dragqueens ist in diesem Spiel alles enthalten. Kläre Morde bei anderen TV-Studios, bei Preisverleihungen und in Drag-Clubs auf. Natürlich erfordert die Aufklärung von Morden auch deinen Verstand und diesen kannst du beim Lösen schwieriger Puzzles unter Beweis stellen. Murder by Numbers ist ab dem 20. Juli kostenlos im Epic Games Store verfügbar.