Platz 1 auf Netflix: Diese Ein-Mann-Armee sinnt auf Rache

Seit nun zwei Wochen verharrt ein Action-Blockbuster in der Top-10-Liste von Netflix. Aktuell dominiert er sogar die deutschen Netflix-Charts. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich. Zumindest nicht, wenn man dessen Bewertungen auf der Vergleichs-Plattform Rotten Tomatoes in Augenschein nimmt. So liegt die Kritiker-Bewertung bei satten 94 Prozent und auch die Zuschauer-Bewertung ist mit 88 Prozent ebenfalls hervorragend. Und welcher Film ist es nun?

Sisu

Bereits im Jahr 2023 brachte der Regisseur Jalmari Helander einen finnischen Kriegs- und Actionfilm auf die Leinwand, der 91 Minuten Spannung bietet: „Sisu“. Die Handlung entfaltet sich dabei während des Zweiten Weltkriegs und dreht sich um den kriegsmüden Ex-Soldaten und die lebende Legende Aatami Korpi (gespielt von Jorma Tommila). Dieser zieht sich 1944 in die Wildnis zurück, um ein einfaches Dasein als Goldschürfer zu fristen. Er hat Glück und findet tatsächlich eine beeindruckende Menge Gold. Mit seiner Beute macht er sich auf in die nächste Stadt, wird unterwegs jedoch von einer Einheit der Waffen-SS aufgehalten. Zu seinem Pech entdeckt diese das Edelmetall und erhebt Ansprüche. Es beginnt ein schonungsloses Katz-und-Maus-Spiel.

Neben Jorma Tommila spielen auch Jack Doolan, Mimosa Willamo, Onni Tommila und Aksel Hennie in dem Streifen. Letzterer verkörpert die Rolle des Antagonisten – des Obersturmführers Bruno Helldorf.

Sisu online streamen

Aktuell können lediglich Abonnenten des Streaming-Giganten Netflix ohne zusätzliche Kosten in den Genuss des Action-Blockbusters kommen. Dabei spielt jedoch keine Rolle, ob man über ein normales oder ein werbefinanziertes Abonnement verfügt. Zusätzlich lässt sich der Streifen bei diversen weiteren Anbietern wie Apple TV, Magenta und im Sky Store ausleihen oder kaufen. Doch Achtung: Der Film erhielt die FSK-18-Einstufung und ist folglich nicht für Zuschauer unter achtzehn Jahren geeignet.