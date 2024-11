Letzte Chance: Endspurt für die beste Anime-Serie aller Zeiten

Animes sind hierzulande aktuell so beliebt wie nie zuvor. Ursprünglich im Kinderprogramm gestartet – und von den Eltern verteufelt – entwickelte sich das Genre mittlerweile zu einem kulturellen Massenphänomen. Sowohl für Jung und Alt, Freunde seichter Unterhaltung und Genießer tiefgründiger Kost – Anime bietet für jeden etwas. Insbesondere, wenn du die Serien im Rahmen des Amazon-Prime-Video-Abos kostenlos anschauen kannst. Leider verschwindet der beliebteste Anime überhaupt nun aus dem Abonnement. Und das bereits in wenigen Tagen.

Wirklich ungeschlagen? 9,1 von 10 möglichen Sternen

Obwohl Animes wie „One Pice“, „Naruto“ oder „Dragonball“ hierzulande zweifelsohne zu den bekanntesten zählen, positionierte sich eine andere Serie auf der obersten Stufe des Siegertreppchens. Mit 9,1 von 10 möglichen Sternen auf dem Filmbewertungs-Portal IMDb gelang es „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“, sämtliche Konkurrenten auszustechen. Und zwar deutlich. Lediglich „Avatar – Der Herr der Elemente“ konnte mit 9,3 von 10 Sternen eine noch etwas bessere Bewertung erzielen. Doch ob es sich dabei ebenfalls um einen Anime handelt, ist fraglich.

Bevor Anime-Fans auf die Barrikaden gehen, sollte an dieser Stelle noch ein weiterer Streifen Erwähnung finden: „Frieren – Nach dem Ende der Reise“. Zwar ist der Anime noch nicht abgeschlossen, doch der ersten Staffel – erstmals Ende 2023 ausgestrahlt – gelang es tatsächlich, „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ zumindest auf MyAnimeList auszustechen und auf den zweiten Platz zu schieben. Eine Aufgabe, an der bereits viele gute Animes verzweifelt sind.

„Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ bei Prime Video

Der Anime „Fullmetal Alchemist: Brotherhood“ basiert auf einem Manga der Autorin Hiromu Arakawa. Er wurde erstmals zwischen 2009 und 2010 ausgestrahlt, besteht aus 64 Episoden und thematisiert die Geschichte der jungen Alchemisten Edward und Alphonse Elric. Die Geschwister geraten in einen Strudel an finsteren Machenschaften, der sie mitzureißen und zu ertränken droht. Denn alles, was sie über das Land, in dem sie leben, zu wissen glauben, ist nichts als eine mit viel Blut konstruierte Lüge.

Mit einem Prime-Video-Abo lässt sich die Anime-Serie aktuell ohne zusätzliche Kosten streamen. Und zwar in der herausragenden deutschen Synchronisation. Doch damit ist in weniger als vier Tagen Schluss. Möchtest du dir den Anime nicht entgehen lassen, solltest du daher schnell sein und gegebenenfalls auch ein paar Streaming-Überstunden einlegen.

