Kostenlos streamen: Diesen Weihnachts-Megahit gibt’s jetzt gratis

Welche sind die bekanntesten Weihnachtsfilme? Die meisten Menschen, denen man hierzulande eine solche Frage stellen würde, würden etwa an „Und täglich grüßt das Murmeltier“, „Kevin – Allein zu Haus“ oder vielleicht sogar an „Stirb langsam“ denken. Diese Meisterwerke der Filmgeschichte haben sich mittlerweile als fester Bestandteil des Weihnachtsfests etabliert. Doch es existiert auch eine Kinderserie, die sich einen ähnlichen Status erarbeitet hat: „Weihnachtsmann und Co KG“. Du möchtest auch deine Kinder an der Weihnachtsserie schlechthin teilnehmen lassen? Wir verraten, wo du Weihnachtsmann und Co KG im Free-TV anschauen und online streamen kannst – und zwar kostenfrei.

Weihnachtsmann und Co KG Stream – alle Infos hier

Die Zeichentrickserie Weihnachtsmann und Co KG wurde von dem französischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender France 3 produziert und erstmals 1997 ausgestrahlt. Seither wird sie auch im deutschsprachigen Raum jährlich zur Weihnachtszeit auf dem Fernsehsender Super RTL gezeigt. Und auch das Jahr 2024 stellt keine Ausnahme dar. Wer sich allerdings nicht an den Zeitplan des Senders anpassen möchte – oder es nicht kann –, dem stehen auch weitere Optionen zur Verfügung. Stichwort: Kostenloser Stream.

Alternativ zum Free-TV lässt sich Weihnachtsmann und Co KG mittlerweile nämlich auch online kostenlos streamen. Wer an Amazon Prime Video, Netflix oder Disney+ denkt, der irrt jedoch. Zuschauer haben die Wahl zwischen RTL+ (ehemals TVNow), Toggo (gehört zu Super RTL) und dem YouTube-Kanal von Toggo. Alle drei Portale bieten sämtliche 26 Folgen zum visuellen Verzehr. Bei RTL+ ist allerdings nur ein Teil der Folgen unentgeltlich abrufbar. Übrigens: Sollte der Stream nicht starten wollen, empfiehlt es sich, schlicht zu einem anderen Internet-Browser zu wechseln.

Weihnachtsmann und Co KG Stream und Fernsehen

Das Weihnachtsmann und Co KG Lied

Eines der charakteristischsten Merkmale der Kinderserie stellt das Weihnachtsmann und Co KG Lied dar, welches als Intro vor jeder Folge abgespielt wird. Wir haben den Songtext des Weihnachtsmann und Co KG Liedes für kleine Fans und große Nostalgiker aufgeschrieben:

Weihnachtsmann,

sag mir, wieso bist du so schlau?

Woher kennst du ganz genau

den Weihnachtswunsch von jedem Kind?

Dass ich so gern ein Fahrrad möcht‘,

gelbe Streifen wär’n mir recht

und Speichen, die wie Silber sind.

Kein Weg ist dir im Schlitten je zu weit.

Ob nah, ob fern, beschenkst du alle Kinder gern,

jetzt zur Weihnachtszeit, wenn es schneit.

Und alles weiß ist weit und breit.

Weihnachtsmann,

ich habe dir einen langen Brief geschrieben,

dass dich alle Kinder lieben

und ich hoff‘ du liebst auch mich.