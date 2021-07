OnePlus Nord 2: Das Samsung Galaxy A72 bekommt seinen Endgegner

Der Markt der Mittelklasse-Handys ist hart umkämpft. Insbesondere Samsung und Xiaomi fluten diesen Bereich mit unzähligen Modellen. Der lange Zeit auf Flaggschiff-Killer spezialisierte Hersteller OnePlus will aber ebenfalls mitmischen. Mit dem OnePlus Nord 2 wollen die Chinesen all jene Käufer für sich gewinnen, die sich 400 Euro als Schmerzgrenze beim Handykauf gesetzt haben. Gelingen soll das mit brillanten Kameras, einem großen und scharfen AMOLED-Display und Stereo-Lautsprechern.

OnePlus Nord 2: Das bekommst du für 400 Euro

Erst vor Kurzem brachte der Hersteller aus Fernost das OnePlus Nord CE in den Handel. Unser Test zeigt, dass es die wohl stärkste und beste Alternative zum überaus beliebten Samsung Galaxy A52 ist. Das OnePlus Nord 2 hingegen ist mit rund 400 Euro preislich eine Stufe höher angesiedelt und konkurriert eher mit dem Galaxy A72.

Das OnePlus Nord 2 will es vor allem mit dem Samsung Galaxy A72 aufnehmen.

Das Smartphone besitzt ein 6,43 Zoll großes Display, das mit 2.400 x 1.080 Pixeln Bilder und Videos in Full-HD auflöst. Zudem besitzt der AMOLED-Bildschirm des OnePlus Nord 2 eine Bildwiederholrate von 90 Hz, was Bildläufe flüssiger erscheinen lässt. Darüber hinaus gibt es eine KI-Auflösungssteigerung, die Inhalte aus Apps wie YouTube in HD-Auflösung hochskaliert.

→ OnePlus Nord CE im Test: Hat das Galaxy A52 seinen Meister gefunden?

Beim Prozessor greift OnePlus aus Kostengründen zum MediaTek Dimensity 1200. Zwar ist der Chip günstiger als Qualcomms Pendant. OnePlus zufolge soll er aber hinsichtlich der Leistung mit dem Snapdragon 870 vergleichbar sein. Doch ob MediaTek oder Qualcomm: Dem Handynutzer wird das am Ende egal sein, wenn das Smartphone reibungslos läuft. Dazu soll auch der bis zu 12 GB große Arbeitsspeicher beitragen.

Beeindruckendes AMOLED-Display mit 90 Hertz.

Die Kamera-Ausstattung soll neben Display und 4.500-mAh-Akku mit Blitzaufladung ein weiteres Highlight sein. Hinter dem Hauptobjektiv mit optischer Bildstabilisierung (OIS) befindet sich ein 50-Megapixel-Sensor von Sony (IMX766). Der gleiche Sensor sorgt auch bei den Top-Modellen der OnePlus-9-Reihe für Fotos.

→ Samsung Galaxy A52: Das beliebteste Handy des Jahres verschwindet vom Markt

Hinzu kommt eine Ultraweitwinkelkamera. Im Vergleich zum Galaxy A72 verzichte OnePlus beim Nord 2 aber auf eine Telebrennweite. Der bis zu 10-fache Zoom erfolgt somit ausschließlich digital. Die Frontkamera indes kommt ebenfalls mit einem Sony-Sensor, der 32 Millionen Bildpunkte darstellen kann.

Das OnePlus Nord 2 kommt am 28. Juli für 399 Euro in den Handel.

Die Entscheidung vor dem Kauf

OnePlus bringt das Nord 2 am 28. Juli in zwei Farben auf den Markt: Grau mattiert und Blau glänzend poliert. Bereits beim Kauf musst du dich entscheiden, wie viel Speicher du benötigst, da er nicht erweiterbar ist. Entweder du wählst die Variante mit 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher, oder du entscheidest dich für die Version mit 12 GB RAM und einem 256 GB großem Datendepot. Die Preise belaufen sich auf 399 respektive 499 Euro.

