Nicht verpassen: Neue E-Bikes und die wichtigsten Trends 2024

Die Cyclingworld in Düsseldorf ist schon seit Längerem der Startschuss in die neue Bike-Saison. Doch auch abseits der kleinen Messe gibt es einige Neuigkeiten aus der E-Bike-Branche. Nicht nur Bosch und Canyon, sondern viele aufstrebende Marken haben ihre neuen Entwicklungen gezeigt oder angekündigt.

Neue E-Bikes en masse

Brandneue E-Bikes gibt es unter anderem schon jetzt von Decathlon, Canyon, Lekker, Coboc, Lemmo und Cowboy. Aber auch Brompton hat neue Varianten seiner elektrischen Klappräder auf den Markt gebracht. Hier wird ab jetzt mit zwölf Gängen geschaltet und damit eine breitere Streuung erreicht. Dazu gibt es massenweise neue und vor allem auffällige Farben.

Dazu hat Gocycle ebenfalls ein neues E-Klapp-Lastenrad vorgestellt. Das wird jedoch noch einige Zeit auf sich warten lassen. Denn über die Vorbestellphase ist man noch nicht hinaus. Merkmale wie das Gewicht von nur 23 Kilogramm und einer 5-Gang-Nabenschaltung am Riemenantrieb hat man aber schon festgesetzt. Dazu ist das E-Bike bereits auf Bildern zu sehen. Vorbestellen kannst du es ab sofort in zwei Varianten. Die Preise sind aber happig: Du musst mit knapp 7.000 oder knapp 8.000 Euro rechnen. Wie ausgefallen die Bikes von Gocycle sind, zeigt unser Test des G4i.

Gocycle CX gefaltet

Doch nicht nur neue Bikes, auch neue Partnerschaften haben sich herausgebildet. So hat Vello, der Wiener Klappradhersteller nach der Deutschen Bahn nun auch die ÖBB für eine Partnerschaft gewinnen können und zeigt so die Vorteile von Klapprädern im Zug. Platzsparend und ohne Zusatzkosten hast du damit nämlich immer ein leistungsstarkes Gefährt für die letzte Meile oder den Wochenendausflug dabei.

Das E-Bike wird digitaler: Drei Trends für 2024

Dafür, dass Diebe die teuren E-Bikes nicht klauen, sorgen in der Regel schwere Schlösser. Der deutsche Hersteller I Lock it hat mit dem Rahmenschloss I Lock it Pro eine smarte Lösung vorgestellt. Das Schloss öffnet sich per Fingerabdrucksensor und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Mit Metall-Gehäuse will man sich auch gegen Vandalismus gut gewappnet wissen. Das hat aber seinen Preis. Ab Mitte April kannst du das Schloss für knapp 260 Euro bestellen.

Neben der Digitalisierung der Schlösser und der E-Bikes selbst nennt unter anderem Bosch noch die erhöhte Konnektivität der Fahrräder mit dem Smartphone und der Peripherie als großen Trend in diesem Jahr. Claus Fleischer, CEO von Bosch eBike Systems, erklärt dazu: „Das Smartphone und das eBike verschmelzen immer mehr zu einer Einheit“. Das geht auch damit einher, dass man nicht nur bei Bosch mittlerweile fast jeden Motor individuell einstellen kann. Praktisch alle großen Hersteller bieten das Feintuning des Motors an. Das wird aber ebenfalls nicht der letzte Schritt sein. Denn E-Bikes werden auf absehbare Zeit nicht nur für sich digitalisiert, sondern in das Vehicle-to-X-Ökosystem eingebunden. Damit werden Fahrräder bald auch als digitaler Teilnehmer am Verkehrssystem ersichtlich.

Bosch Performance Line SX

Leichter dank neuer Motoren

Ein weiterer Trend ist schon seit einiger Zeit sichtbar: E-Bikes werden immer leichter. Schon vor drei Jahren gab es Modelle, wie das C.B.T. Italia UB77, das es auf unter 14 Kilo brachte; doch das war bisher nur mit dem Einsatz von viel Carbon und großen Abstrichen bei der Motorisierung zu schaffen. Leichtere Motoren und sogar Motor-Getriebe-Kombinationen machen jetzt den Weg frei für sehr leichte, aber auch kraftvolle E-Bikes. Unter anderem hat Bosch im vergangenen Sommer seinen leichten Motor Perfomance Line SX mit Magnesiumgehäuse gezeigt. Mit ihm werden sicherlich noch einige weitere neue E-Bikes 2024 ausgestattet.

Damit ist das Feld für die neue Bike-Saison bereitet. Neben den aktuellen Neuigkeiten zeigt die Branche den nächsten Technologiesprung spätestens auf der Eurobike 2024 in Frankfurt am Main. Dann verraten die E-Bike-Hersteller und -Ausrüster wieder, was in den kommenden Monaten und 2025 wichtig wird.