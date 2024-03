Ein Gravelbike ist für praktisch für die Stadt, über Land und zugleich noch geländefähig. Schaut man sich diese eher neue Bauform genauer an, ist nicht nur ein Rennrad, sondern auch ein Mountainbike zu erkennen. Decathlon hat jetzt das neue E-Gravelbike E-GRVL AF von VAN RYSEL für Deutschland vorgestellt. Das E-Bike gibt es in zwei Ausführungen und eine davon kostet nicht mal 3.000 Euro.

Was hat das E-Bike zu bieten?

Bei Decathlon gibt es jetzt ein neues E-Bike, genauer gesagt ist es ein E-Gravelbike der Marke VAN RYSEL. Trotz seines Rennrad-Looks sitzt du auf dem E-GRVL AF weniger aggressiv. Durch die Endurance-Sitzposition eignet sich das E-Bike auch für Langstrecken und bietet sich so als Reisegefährt und für das Pendeln an. Gerade fürs Reisen empfiehlt sich das neue Decathlon-Bike auch wegen seiner Anschraubpunkte. Nicht nur am Rahmen, sondern auch an der Gabel findest du einige Punkte, um Taschen und Zubehör fest zu schrauben.

Die im Unterrohr verbaute Batterie bietet eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Sollte dir das nicht reichen, kannst du dir auch einen „Range Extender“ dazubestellen, welchen du an der Flaschenhalterung des E-GRVL AF befestigen kannst. Dieser bietet bis zu 80 Kilometer mehr an Reichweite, sodass du dann auf eine gesamt Reichweite von bis zu 180 Kilometern kommst.

Konnektivität und Schaltung

In der Mitteilung betont Decathlon: „Die Reichweite ist dabei abhängig vom verwendeten Unterstützungsmodus, der Streckenart, dem Gewicht der Biker:innen, der Temperatur und dem Wind.“ Die breiten „Hutchinson Touareg Hardskind“- oder „Michelin Power Gravel Comeptition Line“-Reifen sorgen für eine komfortable Fahrt und mächtig Gripp im Gelände. Für Sicherheit sorgen die hydraulischen „SCRAM Apex“-Scheibenbremsen. Am Vorbau ist ein BC900 Display integriert. Dort kannst du GPS-Echtzeit-Daten deiner aktuellen Fahrt einsehen. Darüber hinaus kannst du über externe Sensoren, wie Brustgurt oder Smartwatch deine Herzfrequenz, Trittfrequenz und vieles mehr messen. Mit der Decathlon Connect App oder per Bluetooth Connect kannst du all diese Daten und Informationen einsehen.

Das ist das neue E-Gravelbike, namens E-GRVL AF.

Das E-GRVL AF gibt es in zwei Ausführungen. Die „normale“ Version, die bereits für unter 2.900 Euro erhältlich ist, ist mit einem Mahle-Motor mit einem maximalen Drehmoment von 40 Nm und einer SCRAM 1×11-Schaltung ausgestattet. Zudem wiegt der Akku unter 4 Kilogramm und verfügt über drei unterschiedliche Unterstützungsniveaus. Das 2.900-Euro-E-Gravelbike ist nur in einer Farbkombination als Step-Over-Variante in „Hellgraublau / Schwarz“ erhältlich. Die zweite Variante des E-Bikes kommt Anfang April auf den Markt. Diese ist mit einem Brose Drive T Magnesium Mittelmotor und einer SCRAM 1×12 Schaltung ausgestattet und soll ganze 3.499 Euro kosten. Bilder des Mittelmotor-Modells gibt es bislang nicht.