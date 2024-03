Im März dieses Jahres hat die niederländische Fahrradmarke Lekker Bikes ihre neue Modellreihe vorgestellt. Einer Pressemitteilung zufolge bietet „Gen3“ die neueste Generation von LEKKER Bikes im Bereich benutzerfreundlicher E-Bikes. In Australien wurde die neue „Gen3“ bereits eingeführt. Zwar kannst du dir die Räder schon jetzt bestellen, jedoch beginnt der Versand in Europa erst im April 2024. Wir zeigen dir hier alle neuen E-Bikes der neuen Modellreihe.

Lekker Bikes: Das Jordaan Urban

Die Jordaan-Reihe ist „auf Komfort und Vielseitigkeit“ ausgelegt, schreibt Lekker in einer Pressemitteilung. Das Jordaan Urban eBike ist „ein modernes Holland-Rad“. Es verfügt über einen vorderen und hinteren Gepäckträger, die mit Riemen ausgestattet sind, um den Transport zu sichern. Die hydraulischen Scheibenbremsen bringen das E-Bike zum Stehen. Ein Doppelständer sorgt dafür, dass das Fahrrad vor allem beim Beladen nicht umkippt. Für mehr Sicherheit sorgt ein Lenkerschloss. Angetrieben wird das Jordaan Urban eBike von einem Mittelmotor von Bafang, dem Bafang M200. Der kleinere Akku mit einer Kapazität von 378 Wh bietet laut Lekker eine Reichweite von 40 bis 70 km, während der größere Akku mit einer Kapazität von 504 Wh eine Reichweite von 65 bis 100 km bieten soll.

Beide Akkus haben ein Drehmoment von 65 Nm. Der Gates-CDX-Riemenantrieb ist dabei eine Besonderheit. Lekker betont: „Mit dem Carbonriemen bist du von einem problemlosen Fahrerlebnis garantiert, das bis zu 30.000 Kilometer keine Wartung benötigt.“ Um nicht ins Schwitzen zu kommen, kannst du aus drei Gängen wählen, denn der Hersteller hat hier eine automatische 3-Gang-Nabenschaltung verbaut.

Das Rad hat laut Lekker eine „kraftvolle Beleuchtung“. Vorne ist die Spanninga XO mit Philips Optical Technik montiert. Am hinteren Schutzblech wurde eine Rückleuchte mit LED-Technologie angebracht, die Nano COB von Büchel. Das Jordaan Urban eBike ist mit dem kleinen Akku ab 2.598 Euro erhältlich. Für den großen Akku werden noch einmal 220 Euro mehr fällig. Beide Varianten sind nur als Low-Step-Version zu bekommen. Du hast die Möglichkeit, das E-Bike in der Farbe „Olivgrün“ und „Schwarz“ zu kaufen.

Das neue Lekker Jordaan Urban eBike in der Farbe „Olivgrün“.

Lekker: Das Jordaan GTS eBike

Von Außen betrachtet ist kein sofortiger Unterschied zum Urban eBike zu sehen. Jedoch hat das Jordaan GTS eBike einen größeren E-Motor von Bafang verbaut, den Bafang M420 Mittelmotor. Dieser ist ebenfalls mit denselben Batterieoptionen und bis zu 100 Kilometern Reichweite erhältlich. In der Spitze stemmt er im Vergleich zu seinem kleinen Bruder ganze 80 Nm auf die Kurbelwelle. Auch das GTS eBike ist mit einer stufenlosen Eviolo-Schaltung und einem „wartungsfreien“ Gates-CDX-Riemenantrieb ausgestattet. Doch das GTS hat noch eine Funktion mehr, die das Urban nicht hat. Es ist nämlich mit einem TFT-Farbdisplay ausgestattet. Dieses ist am Lenker montiert und zeigt dir alle relevanten Informationen. Erhältlich ist die kleine Batterieversion des GTS eBikes ab 3.098 Euro und mit der größeren Batterie ab 3.318 Euro. Die Farbauswahl bleibt auch hier dieselbe. Du kannst aus zwei verschiedenen Farben wählen: „Schwarz“ und „Olivgrün“.

Das neue Lekker Jordaan GTS eBike in der Farbe „Schwarz“.

Smart und praktisch: Lekker Amsterdam Urban eBike

Lekker beschreibt die Amsterdam-Reihe als „ein stilvolles, effizientes eBike mit sportlicher Ästhetik.“ Das Amsterdam Urban eBike unterscheidet sich optisch vom Jordaan-Modell. Es hat denselben 65 Nm starken E-Motor, den Bafang M200 Mittelmotor, verbaut. Auch hier bietet der herausnehmbare Akku eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer und ist „in weniger als 4 Stunden“ komplett aufgeladen. Im Amsterdam Urban eBike ist ein Gates-CDX-Riemenantrieb sowie eine automatische 3-Gang-Nabenschaltung verbaut. Das Besondere an dem Bike ist, dass es auf speziellen pannensicheren Reifen von Schwalbe, die Schwalbe G-One, fährt. Gebremst wird es von hydraulischen Scheibenbremsen.

Das neue Lekker Amsterdam Urban eBike in der Farbe „Schwarz“.

Am Rahmen des Rads ist ein Ein- und Ausschalter platziert. Dort kannst du per Doppelklick aus drei Unterstützungsstufen wählen. Rund um den Knopf ist ein Halo-Ring, der dir den Akkustand anzeigt. Für detaillierte Informationen musst du dir Bafang GO-App herunterladen. An der Front des E-Fahrrads ist eine Leuchte von Litemove, die LItemove SE-70, verbaut. Diese hat einen 150 Meter weiten Lichtkegel. Am Heck ist eine Rückleuchte von Büchel, die Büchel Nano COB mit LED-Technologie, verbaut. Das Amsterdam Urban eBike gibt es nur in der Step-Over-Version in den beiden Farben „Schwarz“ und „Alpine Weiß“. Es ist für 2.598 Euro mit dem 378-Wh-Akku und für 2.818 Euro mit dem 504-Wh-Akku zu haben.

Lekker: Das leistungsstärkste E-Bike

Das Amsterdam GTS eBike ist das leistungsstärkste E-Bike der neuen dritten Generation. Denn der Bafang M420 Mittelmotor mit einem maximalen Drehmoment von 80 Nm passt die Leistung automatisch an die Tretkraft an und nicht an die gefahrene Geschwindigkeit. Das TFT-Display ist nun nicht mehr am Lenker befestigt, sondern im Vorbau integriert. Durch die Platzierung im Vorbau kannst du dir denn Lenker so einstellen, wie du willst.

Das neue Lekker Amsterdam GTS eBike in der Farbe „Alpine Weiß“.

Beim Antrieb verfügt das E-Bike über eine Enviolo CT stufenlose Schaltung, die gleiche Beleuchtung, wie beim Amsterdam Urban und dieselben pannensicheren Reifen. Der Akku, der in vier Stunden voll aufgeladen ist, ist auch hier durch das Entriegeln des Schlosses, welches sich am Fahrradrahmen befindet, entnehmbar. Das Amsterdam GTS eBike kannst du nur als Step-Over-Variante für 3.098 Euro mit dem 378 Wh Akku oder für 3.328 Euro mit dem 504 Wh Akku kaufen. Lekker bietet das E-Bike in Weiß und Schwarz an.