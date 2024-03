Anfang März dieses Jahres nahm die US-amerikanische Streamingplattform Netflix die neue Serie „Furies“ in ihr Angebot auf. Hierzulande schaffte es die französische Krimi-Drama-Serie sogar in die Serien-Charts bei Netflix. Das Bewertungsportal IMDb bewertete den Action-Hit mit 6,2 von insgesamt zehn Sternen. „Furies“ spielt in Paris, auch bekannt als die Stadt der Liebe. Jedoch zeigt sich die Metropole hier von ihrer kriminellen Seite. Zur Besetzung zählen neben Lina El Arabi auch Marina Foïs und weitere.

„Furies“: Worum geht es?

Lyna, gespielt von Lina El Arabi, stammt aus einer eher anderen Familie. Denn ihr Vater ist Buchhalter und arbeitet für jegliche Pariser-Kriminelle. Doch als ihr Vater an ihrem Geburtstag auf brutale Art und Weise vor ihren Augen ermordet wird, verändert sich ihr Leben von einem auf den anderen Moment schlagartig. Um für Gerechtigkeit zu sorgen, will sie Rache nehmen. „Furies“ handelt nicht nur von der Pariser Gangster-Szene, sondern auch von der Attentäterin „Fury“. Sie sorgt für Frieden zwischen allen sechs regierenden Familien der Unterwelt.

Auch wenn Lyna Gerechtigkeit für ihren Vater und ihre Familie haben will, weiß sie nicht, worauf genau sie sich dabei einlässt. Im Laufe der Serie trifft sie sogar auf „Fury“ und andere Kriminelle. Auf Netflix kannst du die erste Staffel streamen. Wann genau die zweite Staffel erscheinen wird, ist bis jetzt unklar. Betrachtet man jedoch die Dreharbeiten, ist mit einer weiteren Staffel vor 2025 nicht zu rechnen.

Hier kannst du dir den Trailer zur Krimi-Drama-Serie „Furies“ anschauen:

Auch hier gibt es eine ordentliche Portion „Action“

