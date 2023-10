Französischer  Erfolgskrimi geht in die nächste Runde – alles zu Staffel 3

Als „Lupin“ 2021 erstmals auf Netflix erschien, wurde sie von Serienfans mit Kusshand entgegengenommen. Kein Wunder also, dass Staffel 2 und 3 innerhalb kurzer Zeit folgen. Dabei ließ Netflix Fans lange im Dunkeln, wann die neuen Episoden beim Streaming-Dienst erscheinen. Jetzt ist es soweit.

Lupin: Dritte Staffel geht an den Start

Die Polizei sucht ihn händeringend, die Bevölkerung feiert ihn als Superhelden. „Die Abenteuer des Arsène Lupin“ von Maurice Leblanc gehörten zu den Klassikern der Kriminalliteratur. Genau dieser Romanfigur ist die französische Krimi-Serie „Lupin“ gewidmet – wenn auch im modernen Zeitalter in Paris. Omar Sy schlüpft in die Rolle des sogenannten „Gentleman-Diebs“ – oder besser gesagt in die Rolle des Assane Diop – jetzt zum mittlerweile dritten Mal. Rächte sich Diop in der ersten Staffel noch bei einer wohlhabenden Familie für den Tod seines Vaters, muss er in Staffel 2 nun seinen Sohn vor der reichen Familie schützen. Unterstützung bekommt der selbst ernannte Lupin von einem Polizisten. Wie geht es also in den neuen Folgen weiter?

Laut Trailer will Lupin alias Diop von der Bildfläche verschwinden. Doch das fordert einen großen Tribut: Denn um fernab von der Öffentlichkeit leben zu können, muss er sich von seiner Frau und seinem Sohn verabschieden. Das Vorhaben gelingt nicht lange, schwebt Diops Familie doch immer wieder in Gefahr. Eine Lösung muss her, die hat der Gentleman-Dieb selbstverständlich schon parat. Kurz bevor er und seine Familie Frankreich verlassen und einen Neustart versuchen wollen, werden die Pläne durch die Rückkehr einer wichtigen Person zerstört.

Gentleman-Dieb im Streaming

Die dritte Staffel von „Lupin“ startet am 5. Oktober wie gewohnt exklusiv bei Netflix. Anders als die bisherigen Staffeln umfasst Staffel drei insgesamt sieben Folgen, die jeweils 45 Minuten lang sind. Bisher führten die Staffeln nur fünf Episoden.

Neben Omar Sy sind darüber hinaus erneut Ludivine Saugnier als Claire, Antoine Gouy als Bejamin Ferel, Soufiane Guerrab als Youssef Guedira und Shirine Boutella als Sofia Belkacem in den brandneuen Folgen wiederzusehen.