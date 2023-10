Netflix: Diese furiosen Neuheiten darfst du nicht verpassen

Der Streaming-Anbieter Netflix verwöhnt seine Abonnenten mit einer ganzen Reihe an neuen Filmen und Serien. Im Oktober 2023 dürfen sich Kunden unter anderem ab dem 4. Oktober 2023 auf die neue Doku-Serie zu Star-Fußballer David Beckham („Beckham“) und die dritte Staffel der Action-Serie „Lupin“ freuen. Auch die Drama-Serie „Élite“ startet mit einer neuen Staffel durch – der bereits siebten.

„Lupin“ – Dritte Staffel sorgt für Aufsehen

Viele Fans hat die französische Actionserie „Lupin“ bereits gewinnen können. Ein Grund: Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) übernimmt darin als Assane Diop eine der Hauptrollen. In der dritten Staffel, die bei Netflix am 5. Oktober 2023 startet, ist Assane untergetaucht und muss damit fertig werden, weit weg von Frau und Sohn zu leben. Schließlich hält es Assane nicht mehr aus und er beschließt, nach Paris zurückzukehren, um ihnen einen verrückten Vorschlag zu machen: Frankreich den Rücken zu kehren und anderswo ein neues Leben zu beginnen. Doch die Geister der Vergangenheit lassen ihn nie wirklich los und eine unerwartete Rückkehr stellt all seine Pläne auf den Kopf.

Auch in der dritten Staffel von „Lupin“ ist Omar Sy (links) wieder mit von der Partie.

Neue Fantasy-Serie: „Als ich als Vampir aufwachte“

Für den 17. Oktober 2023 steht die neue Vampir-Serie „Als ich als Vampir aufwachte“ auf der Netflix-Agenda. Carmie entdeckt darin an ihrem 13. Geburtstag, dass sie halb Mensch und halb Vampirin ist – und dass mystische Kräfte das Leben an ihrer Schule ganz schön verkomplizieren können.

Für Horror-Fans: „Der Untergang des Hauses Usher“

Wiederum der Kategorie Horror-Serie zugehörig ist die neue Netflix-Produktion „Der Untergang des Hauses Usher“. Um ihren Reichtum und ihre Zukunft zu sichern, errichten skrupellose Geschwister eine Familiendynastie. Doch plötzlich sterben sämtliche Erb*innen auf mysteriöse Weise. Der Start dieser neuen Serie mit acht Episoden auf Basis des gleichnamigen Werkes von Edgar Allan Poe ist für den 12. Oktober 2023 geplant.

Samantha Sloyan als Tamerlane Usher in „Der Untergang des Hauses Usher“.

Staffel 7 von „Élite“ vor dem Start

Ab dem 20. Oktober 2023 ist bei Netflix die schon siebte Staffel der Drama-Serie „Élite“ abrufbar. Während Omar fernab der Uni ein Comeback feiert und sich nach dem Tod von Samuel einer Therapie stellt, hat Iván Liebeskummer und Isadora mit ihrer gefährlichen Familie zu kämpfen. Die entscheidende Frage lautet: Können sich die Schülerinnen und Schüler von Las Encinas gegenseitig vertrauen? In der 7. Staffel von Élite geht es um psychische Gesundheit, die die meisten von uns aus Angst oder Unwissenheit oft ignorieren.

„Pluto“ Staffel 1 – Neue Manga-Serie startet bei Netflix

Fans von Mangas und Anime-Serien sollten sich den 26. Oktober 2023 rot im Kalender anstreichen. Dann startet nämlich die Netflix-Produktion „Pluto“. Als die sieben fortgeschrittensten Roboter der Welt und ihre menschlichen Verbündeten nacheinander ermordet werden, erkennt Inspektor Gesicht, dass auch er in Gefahr schwebt. Die Geschichte basiert auf der Handlung von Osamu Tezukas „Astro Boy“-Handlung „The Greatest Robot on Earth“ aus dem Jahr 1964 und spielt in einer neo-futuristischen Welt, in der Menschen und hochentwickelte Roboter in Einklang leben.

Serie Staffel verfügbar ab Castlevania: Nocturne 28. September 2023 Everything Now 5. Oktober 2023 Lupin 3 5. Oktober 2023 Strong Girl Nam-soon 7. Oktober 2023 Ilhados com a Sogra 9. Oktober 2023 DI4RIES 2a 10. Oktober 2023 Last One Standing 2 10. Oktober 2023 Pact of Silence 11. Oktober 2023 Der Untergang des Hauses Usher 12. Oktober 2023 Als ich als Vampir aufwachte 17. Oktober 2023 Kaala Paani 18. Oktober 2023 Bodies 19. Oktober 2023 Crashing Eid 19. Oktober 2023 Neon 19. Oktober 2023 Big Mouth 7 20. Oktober 2023 Die Kreatur 20. Oktober 2023 Doona! 20. Oktober 2023 Elite 7 20. Oktober 2023 Surviving Paradise 20. Oktober 2023 Absolute Anfänger 25. Oktober 2023 Nothing to See Here 25. Oktober 2023 Tore 27. Oktober 2023

Neue Filme bei Netflix im Oktober 2023

Du bist mehr an neuen Filmen interessiert? Dann kannst du dich bei Netflix in den kommenden Wochen ebenfalls auf so einige packende Neustarts freuen. Etwa ab dem 6. Oktober 2023 auf das Drama „Fair Play“. Eine unerwartete Beförderung bei einer knallharten Finanzfirma führt die Liebe eines Paares an den Rand des Abgrunds. Es droht weit mehr zu zerbrechen als ihre kürzliche Verlobung.

Ab dem 27. Oktober 2023 steht zudem der Start der Netflix-Produktion „Pain Hustlers“ mit Emily Blunt und Chris Evans in den Hauptrollen an. Inhalt: Eine Arbeitslose nimmt eine Stelle bei einem erfolglosen Pharma-Start-up an, um mit ihrer Tochter über die Runden zu kommen. Dort wird sie in gefährliche kriminelle Machenschaften verwickelt.