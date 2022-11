Neue Staffel von „The Crown“ startet: So skandalös war die Serie nie zuvor

Das britische Königshaus ist beliebt wie kein Zweites. Kein Wunder also, dass die Regentschaftsjahre von Queen Elizabeth II. in eine Serie gegossen wurden und Fans sie mit Kusshand annehmen. Rund zwei Monate nach dem Tod der britischen Monarchin startet nun die fünfte Staffel von „The Crown“. Und diese hat es besonders in sich.

Neue Staffel von „The Crown“: Jetzt wird es besonders pikant

2016 startete bei Netflix die erste Staffel der royalen Serie „The Crown“ – und schlug ein wie eine Bombe. Die Serie verfolgt das Leben der britischen Königsfamilie, vor allem aber jenes von Queen Elizabeth II, die knapp 70 Jahre auf dem Thron saß. Die Geschichte ist somit bekannt und vorhersehbar. Doch die Produzenten schaffen eine Nähe zum Königshaus, die nur wenigen Menschen in der Realität zuteilwird. Zudem schlüpfen Schauspieler in die Rollen der Königsfamilie, die eine frappierende Ähnlichkeit mit den realen Personen haben. In der neuen Staffel stellt Imelda Staunton, bekannt aus Filmen wie „Harry Potter“ als Doloris Umbridge, dieses Mal die Queen dar. Sie löst damit Olivia Colman als Queen-Darstellerin ab.

In Staffel 5 lässt man nun die wohl dunkelste Ära der britischen Royals Revue passieren. Man wird zurück in die 1990er katapultiert, in der der Skandal rund um Charles (Dominic West) und Diana (Elizabeth Debicki) seinen Höhepunkt erlebt. Das zu diesem Zeitpunkt Noch-Ehepaar will sich scheiden lassen, doch das würde die britische Monarchie in ein noch tieferes Loch stürzen und noch mehr in ein schlechtes Licht rücken. Hinzu kommt, dass Charles auf mehr repräsentative Funktionen innerhalb des Königshauses drängt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Doch das sind nur kleine Probleme der Queen und Prinz Philip (Jonathan Pryce) im Vergleich zu dem, was noch auf sie zukommt: die Veröffentlichung des Buchs von Andrew Morton.

Hier siehst du die brandneuen Folgen über die britischen Royals

Die fünfte Staffel von „The Crown“ streamst du ab sofort bei Netflix. Sie knüpft nahtlos an die vorherigen Episoden an, die ebenfalls noch beim Streaming-Dienst verfügbar sind. Da es eine Netflix-Eigenproduktion ist, gibt es die Serie über die britischen Royals bei keinem anderen Anbieter.