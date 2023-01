Neue Laptops von LG: schlanker, leichter, robuster

Leicht, robust und sehr kompakt: Darauf konzentrieren sich die Laptops der gram-Reihe von LG. Dabei geht es vor allem um Portabilität und diese soll mit dem neuen LG gram Ultraslim noch einmal gesteigert worden sein. LG preist den neuen Laptop vor allem mit dem geringen Gewicht an: Der 15,6 Zoll große LG gram Ultraslim kommt nicht einmal auf ein ganzes Kilo und unterschreitet die magische Grenze um 2 Gramm.

Wer jetzt an ein zierliches und damit empfindliches Notebook denkt, wird den Zertifikaten nach getäuscht. Denn mit dem Mil-810H-Standard weist LG das Ultraslim als robusten Begleiter aus. So richtig überraschend ist das nicht, immerhin sind alle Laptops der Gram-Reihe mit diesem Standard ausgestattet.

Bei den technischen Spezifikationen merkt man dann doch den Tribut, den LG an das knappe Gehäuse zahlen musste. Denn mit 60 Wh befindet sich darin einer der kleinsten Akkus der gesamten gram-Serie. Doch auch an anderer Stelle wurde etwas gespart. So gibt es lediglich ein Full-HD-Display, das aber auf OLED-Technik setzt, dafür jedoch nur 60 Hz bietet.

Alle technischen Daten der neuen LG-Modelle in der Übersicht:

LG gram Ultraslim LG Gram Style 16 Zoll LG Gram Style 14 Zoll LG Gram 2in1 16 Zoll LG Gram 2in1 14 Zoll Display-Größe 15,6 Zoll 16 Zoll 14 Zoll 16 Zoll 14 Zoll Auflösung FHD (1.920 x 1.080) OLED WQXGA+ (3.200 x 2.000) OLED WQXGA+ (2.880 x 1.800) OLED WQXGA (2.560 x 1.600), Touch IPS Display, Gorilla Glass Victus WUXGA (1.920 x 1.200), Touch IPS, Gorilla Glass Victus Helligkeit

400 nit 400 nit 400 nit 350 nit 350 nit Bildwieder-holrate 60 Hz 120 Hz 90 Hz 60 Hz 60 Hz Gewicht 998 g 1.230 g 999 g 1.480 g 1.250 g Maße 356,0 x 227,45 x 10,99-12,55 mm 355,1 x 241,3 x 15,9 mm 311,6 x 213,9 x 15,9 mm 356,6 x 248,3 x 16,95 mm 314 x 219.5 x 16,75 mm Akku 60 Wh 80 Wh 72 Wh 80 Wh 72 Wh Prozessor Intel 13th Gen Raptor Lake P(28W) Core Intel 13th Gen Raptor Lake P(28W) Core Intel 13th Gen Raptor Lake P(28W) Core Intel 13th Gen Raptor Lake P(28W) Core Intel 13th Gen Raptor Lake P(28W) Core Grafik Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe Intel Iris Xe RAM 16 GB LPDDR5 32 GB LPDDR5 32 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5 16 GB LPDDR5 Speicher 1TB (Gen4 NVMe™) 2TB (Gen4 NVMe™) 2TB (Gen4 NVMe™) 512GB / 1TB (Gen4 NVMe™) 1TB (Gen4 NVMe™) Lautsprecher 2.0W x 2 3.0W x 2 2.0W x 2 2.0W x 2 2.0W x 2 Robustheit MIL-810H Military Standard MIL-810H Military Standard MIL-810H Military Standard MIL-810H Military Standard MIL-810H Military Standard Anschlüsse 2x Type C (TBT4, PD), 1x Type C (PD), H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.1, Micro SD, H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2, Micro SD, H/P 2x Thunderbolt 4, 1x USB 3.2, Micro SD, H/P Webcam Full HD IR Camera Full HD IR Camera Full HD IR Camera Full HD IR Camera Full HD IR Camera Stift – – – LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP), USB-C to HDMI adapter LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP), USB-C to HDMI adapter

Neben dem schlanken Ultraslim hat LG noch eine weitere Unterkategorie eingeführt: Nun gibt es auch zwei Laptops mit dem Beinamen „Style“. Das LG gram Style besitzt entweder ein 16 oder ein 14 Zoll großes Display und jeweils eine entsprechende WQXGA+-Auflösung. Die kleinere Variante bringt es wie das Ultraslim auf unter 1 Kilo Gewicht, bringt aber auch bedeutend weniger Display-Fläche mit.

Unterschiede zwischen den beiden Größen der Style-Variante gibt es auch bei der Bildwiederholfrequenz und dem Akku. Die inneren Werte wie Prozessor, Arbeitsspeicher und Anschlüsse sind jedoch gleich.

Beim restlichen Portfolio hat LG vor allem bestehende Modelle aufgefrischt und an den Details gefeilt. Auch bei den beiden LG gram 2in1 und den regulären grams mit 14, 16 und 17 Zoll gilt der Militärstandard und das Streben nach Leichtbau. Keines der Laptops überspringt die 3-Pfund-Marke. Die Preise und die unterschiedlichen Starts in den Markt hat LG noch nicht offiziell gemacht.

