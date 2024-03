LGs OLED-TVs zählen zu den besten Fernsehgeräten, die du auf dem Markt finden kannst. Sie überzeugen vor allem durch ihr hohes Kontrastverhältnis, das die Darstellung von echten Schwarzwerten ermöglicht. Regelmäßig belegen sie in Tests von Stiftung Warentests Spitzenplätze und halten diese über Monate oder Jahre in der TV-Bestenliste. Einen Wermutstropfen müssen Interessenten für die Fernseher jedoch im Kauf nehmen. Verglichen mit anderen Bildschirmtechnologien sind OLEDs noch immer teuer. Wer sie günstiger erhalten will, muss zu Vorjahresmodellen greifen oder auf besondere Sale-Aktionen im Jahr warten. Bald schön könnten die Preise für die Fernsehgeräte jedoch sinken.

OLED-Produktion soll deutlich ansteigen

Egal in welchem Gerät ein OLED-Display steckt, die meisten OLED-Bildschirme entstehen in den Fertigungsstätten von LG. Mit einer Investition von stolzen 900 Millionen Euro will der südkoreanische Hersteller seine OLED-Produktion nicht nur deutlich steigern. Die Effizienz der Herstellungskette soll auch weiter verbessert werden, insbesondere für große Bildschirmgrößen. Mit dem Ausbau seiner Produktionskapazitäten möchte der Hersteller der steigenden Nachfrage nach OLED-Displays gerecht werden. Für Kunden könnte das langfristig zu günstigeren OLEDs in verschiedensten Produktkategorien führen. Denn ganz gleich, ob Fernseher, Laptop oder Monitor – LGs OLED-Displays finden Anwendung in zahlreichen Elektrogeräten.

LG Display produziert seine OLEDs nicht nur für LG, sondern auch für eine ganze Reihe an weiteren Unternehmen, zu denen unter anderem Sony, Panasonic, Philips, Hisense sowie Samsung zählen. Schon in diesem Jahr möchte der Hersteller die Produktion seiner OLEDs um 20 Prozent erhöhen. Das könnte die Preise für eine große Auswahl an OLED-Produkten schon im nächsten Jahr sinken lassen, sehr zur Freude zahlreicher Kaufinteressenten. Neben OLEDs wird LG auch LCD-Panels für Samsung liefern. Erst vor Kurzem schlossen die beiden Unternehmen eine Liefervereinbarung über die kommenden fünf Jahre ab. Zusätzlich zum größeren Ausbau der OLED-Produktionen hält LG auch an den QNED MiniLED-TVs fest.

LG QNED MiniLED TVs werden auch zukünftig zu OLEDs angeboten

Ebenso erfreulich für Kunden von LG: Der Hersteller spendiert seinen TV-Geräten nun eine 4-Jahre-Update-Garantie. Sie soll für ausgewählte Modelle der Jahrgänge 2022, 2023 sowie 2024 gelten. Kaufst du einen neuen Fernseher mit dieser Garantie, versorgt dich der Hersteller also vier Jahre lang gesichert mit Updates für dein TV-Gerät. Insbesondere für die Kompatibilität mit Apps anderer Hersteller ist das entscheidend. Regelmäßig verschwindet der App-Support für Anwendungen auf älteren Fernsehmodellen, die dann nicht mehr auf die Funktionen zugreifen können. LG aktualisiert das Betriebssystem für seine Fernseher in jedem Jahr und benennt sie entsprechend der Jahreszahl, in der sie erschienen sind. So sollen alle TVs mit webOS 24 auch webOS 25/26/27/28 erhalten.