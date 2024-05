Neue Emojis für WhatsApp und Co.: Diese findest du bald auf deinem Handy

Seit vielen Jahren wächst die Liste der verfügbaren Emojis auf deinem Smartphone, Tablet, Mac oder PC stetig. Verantwortlich sind dafür nicht nur die Hersteller wie Apple, Google oder Microsoft. Wie MacRumors berichtet, hat das sogenannte Unicode Consortium die Beta-Phase für Unicode 16.0 gestartet. Dies beinhaltet aktuell eine kleine Reihe von neuen Symbolen, die du voraussichtlich im Laufe des Jahres auf deinen Geräten und damit auch in Apps wie WhatsApp verwenden kannst.

Acht neue Emoji: Augenringe, Schaufeln und eine Flagge

Aktuell beinhaltet die Beta von Unicode 16.0 nur vergleichsweise wenige neue Emoji-Vorschläge. Dazu gehören die acht folgenden Symbole:

Gesicht mit Augenringen

Fingerabdruck

Baum ohne Blätter

Wurzelgemüse

Harfe

Schaufel

Farbklecks

Flagge von Sark

Diese 8 Emojis könnten in Zukunft auf deinem Smartphone zu finden sein

Die Beta-Phase für die Vorschläge läuft bis zum 2. Juli 2024. Danach werden die neuen Zeichen und Symbole offiziell verabschiedet und können von den Unternehmen in ihre Software integriert werden. Smartphone-Hersteller wie Apple oder Google benötigen dafür in der Regel einige Monate, bis die vorgestellten Emojis in iOS und Co. verfügbar sind.

Die neuen Symbole sind auch immer wieder ein hilfreiches Mittel, die Nutzer zum Upgraden zu bringen. Die aktualisierten Emojis dürften bei iPhone-Nutzern erst Teil eines Updates von iOS 18 werden. In welcher genauen Version ist bislang unbekannt. Es wird aber wohl noch einige Monate dauern, bis du sie nutzen kannst.

So lang dauert die Umsetzung bei Apple und Google

Das letzte Emoji-Update gab es bei Apple mit iOS 17.4 im vergangenen März. Zu den neuen Grafiken gehörte unter anderem ein schüttelnder Kopf, eine Limette und eine gerissene Kette. Zur Einschätzung der Verfügbarkeit und wie lange es bis dahin gedauert hat: Diese neuen Symbole wurden bereits im September 2023 genehmigt.

Mit einer ähnlichen Verbreitung ist auch bei Googles Android zu rechnen. Da Unternehmen wie Samsung, Meta oder Microsoft eigene Varianten der neuen Emojis ausarbeiten, variiert die Verfügbarkeit der Symbole auf den jeweiligen Geräten zwischen den verschiedenen Herstellern.