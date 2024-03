Seit iOS 2 im Jahr 2008 ist der Apple App Store die einzige Quelle zum Herunterladen von Apps. Das ändert sich jetzt – zumindest für Nutzer in der EU. In dem „Gesetz über digitale Märkte“ hat die EU sogenannte „Gatekeeper Plattformen“ mit großer Marktmacht definiert und zwingt diese nun zur Öffnung. Davon betroffen ist das iPhone. Um dem neuen Gesetz nachzukommen, erlaubt man ab sofort alternative App Stores.

Apple muss alternative Appstores erlauben

Nach dem Update auf iOS 17.4 können Nutzer erstmals alternative Appstores installieren und von dort Apps herunterladen. Die Apps in den alternativen Stores werden weiterhin von Apple überprüft, jedoch nur in eingeschränkter Form. Etwa ob eine App sich als eine andere ausgibt oder ungefragt auf Datenquellen wie Standort, Kamera oder die persönlichen Fotos des Nutzers zugreift. Eine ausführliche Prüfung der Inhalte und Geschäftsbedingungen findet jedoch nicht statt.

Hier liegt das Risiko beim Nutzer, welchem weiterhin freisteht, ob er die alternativen Appstores verwenden möchte, oder weiterhin nur den Apple App Store benutzt. Apple versucht nach eigener Aussage die Änderungen „so sicher und datenschutzfreundlich wie möglich zu gestalten – wenn auch nicht in demselben Maße wie im Rest der Welt“.

Weitere Öffnungen: alternative Browser und NFC

Neben alternativen Appstores muss Apple erstmals auch alternative Browser zulassen. Doch Moment, es gibt doch bereits Chrome, Firefox und Co. fürs iPhone? Das ist richtig, doch im Hintergrund dieser Apps läuft weiterhin Apples Safari. Jetzt muss Apple den jeweiligen Entwicklern erlauben, ihren kompletten Browser samt Engine auf das iPhone zu bringen. Ob diese davon Gebrauch machen, ist unklar. So müssten die Browser-Hersteller dann eine eigene Version für EU-Länder bereitstellen. Zusätzlich fragt Safari jeden Nutzer nach dem Update, welchen Standard-Browser man verwenden möchte. Wählt man einen anderen Browser als Safari, wird dieser heruntergeladen.

Wahl des Standardbrowsers in iOS 17.4

Ebenfalls zur Öffnung gezwungen wird Apple beim Bezahlen via NFC. Somit können auch andere Banking-Apps das mobile Bezahlen zulassen und somit als Alternative zu Apple Pay fungieren. Ob das für den Nutzer eine positive Neuerung ist, muss sich zeigen. Hätte es diese Freiheit schon früher gegeben, hätten einige Banken wie die Sparkasse vermutlich nie bei Apple Pay mitgemacht, sondern wie bei Android auf ihre eigene Lösung gesetzt.

All diese Funktionen sind nur vorhanden, wenn du dich in einem Land der Europäischen Union befindest und deine Rechnungs-Adresse in deiner Apple ID sich in einem EU-Land befindet. Befindet man sich vorübergehend außerhalb der EU, bleiben die Funktionen für eine gewisse Nachfrist vorhanden.

iOS 17.4: Das ist neu

Neben den neuen Funktionen exklusiv für die EU hat iOS 17.4 noch ein paar weitere Neuheiten zu bieten. Etwa eine Vielzahl neuer Emojis. Dazu gehören unter anderem ein Phönix, eine Limette, ein brauner Pilz, eine gerissene Kette und Smileys welche Kopfschütteln und Nicken symbolisieren sollen. Eine komplette Übersicht der über 100 neuen Emojis findest du hier. Diese sind übrigens auch für Android-Nutzer verfügbar. Auf Mac und PC fehlen sie im Moment noch.

iOS 17.4 bringt neue Emojis auf dein iPhone

Außerdem gibt es noch zwei Neuheiten für Siri: Diese hört nun wahlweise auf „Siri“ statt Hey Siri“ und kann Folgefragen beantworten. So kannst du beispielsweise fragen: „Wie hoch ist der Eiffelturm“ und nachdem du die Antwort erhalten hast, fortfahren mit „Wann wurde er erbaut?“.

iOS 14.7 ist ab sofort für alle iPhones mit iOS 17 verfügbar. Auch für das iPad steht mit iPadOS 17.4 ein Update bereit. Da Apples Tablets jedoch nicht unter die neuen EU-Regulierungen fällt, stehen die neuen Funktionen dort nicht zur Verfügung. Neue Emojis, Siri-Updates und einige Sicherheitspatches gibt es jedoch auch dort.