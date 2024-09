Netflix vor dem Aus: Diese Geräte sind betroffen

Auch wenn Apple selbst seine iPhones und iPads für viele Jahre mit Updates versorgt, ist das keine Garantie dafür, dass auch andere Entwickler dies genauso handhaben. Diese erreichen möglicherweise irgendwann einen Zeitpunkt, ab dem die Zahl der Nutzer eines alten iOS oder iPadOS so gering ist, dass eine Pflege von alten Versionen nicht länger sinnvoll ist. Ein solcher oder ähnlicher Grund ist nun offenbar bei Netflix zur Realität geworden. Die Änderung bedeutet, dass eine Reihe von Apple-Smartphones und –Tablets keine Updates für die App mehr erhalten werden.

Netflix: Support-Ende für ältere iPhones und iPads

Wie MacRumors berichtet, wurden in der aktuellen Version der Netflix-App zunächst Hinweise darauf gefunden, dass iOS 16 und iPadOS 16 nicht länger unterstützt werden. Wenn diese Änderungen aktiv werden, bedeutet das, dass weitere Updates der App auf Geräten mit diesen Betriebssystemen nicht länger möglich sind. 9to5Mac berichtete bereits wenig später, dass erste Nutzer angeblich genau solche Hinweise erhalten haben. Darin ruft der Streaming-Service dazu auf, iOS 17 zu installieren. Das ist aber leider nicht bei allen Geräten möglich.

Durch das Schrauben an den Mindestvoraussetzungen für die Netflix-App sind eine Reihe von iPads und iPhones vom nahenden Aus betroffen. Konkret sind es iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X. Bei den Tablets sind es das iPad Pro (1. Generation) und das iPad (5. Generation). Diese Geräte haben von Apple bereits kein Upgrade von iOS 16 auf iOS 17 erhalten. Apple pflegt die alten iOS-Versionen jedoch noch weiterhin. Das Unternehmen veröffentlichte zuletzt am 7. August ein Sicherheitsupdate für iOS 16.

Das können Betroffene tun

Das Support-Ende von Netflix bedeutet derzeit nicht automatisch, dass deine bereits installierte App nicht länger lauffähig ist. Du bekommst lediglich keine Updates mehr. Zukünftige Änderungen am Streaming-Service könnten die alte Anwendung eventuell unbenutzbar machen. Wann diese kommen, steht in den Sternen. Aber auch dann gibt es noch eine weitere Alternative für alte Geräte: Du kannst den Dienst im Browser nutzen.