Netflix und Prime gehen leer aus: Krimi-Serie landet bei neuem Streaming-Dienst

Die Krimi-Serie „Fargo“ gilt als eine der besten des Genres. Das Interesse an den Staffeln der Serie ist groß, insbesondere, da jede einzelne Staffel eine in sich abgeschlossene Geschichte beinhaltet. Es ist daher nicht nötig, die Staffeln in chronologischer Reihenfolge zu sehen oder sich die Rechte an allen Staffeln zu sichern. Netflix und Prime gehen dieses Mal leer aus. Die 5. Staffel der Krimi-Serie landet erneut bei einem anderen Streaming-Dienst.

Fargos Staffel 5 landet exklusiv bei Magenta TV

Mit der Anthologie-Serie „Fargo“ gelang dem US-amerikanischen Sender FX Networks ein echter Hit weltweit. „Fargos“ Erfolgsgeschichte begann im Jahr 2014, als Ethan Joel Coen die erste Staffel als lose Adaption des gleichnamigen Films für den Fernsehsender FX lieferten. Heute zählt die Sendung zu den besten Krimi-Serien überhaupt. Während die ersten drei Staffeln zunächst bei Netflix landeten, sicherte sich Amazon für Prime Video die Rechte an der vierten Staffel. Die fünfte Staffel wechselt abermals den Streaming-Dienst und soll exklusiv bei Magenta TV landen. Durch die abgeschlossene Handlung jeder Staffel ist das kein Beinbruch – für Fans der Serie jedoch ein Ärgernis, dass nie alle Inhalte an einem Ort zugänglich sind. Magenta TV will die fünfte Staffel der Erfolgsserie bereits einen Tag nach der US-Premiere zum Streamen zur Verfügung stellen. Deutsche Fans müssen sich somit zumindest nicht mit einer langen Wartezeit arrangieren.

Bereits jetzt ist einiges über die neue Handlung beginnt, der sich „Fargo“ widmen wird. Die Geschichte beginnt in der jüngsten Vergangenheit, mitten in Minnesota und North Dakota, während des Jahres 2019. Die Hausfrau Dorothy „Dot“ Lyon (Juno Temple) verstrickt sich in kriminelle Machenschaften und muss daher vor der Polizei fliehen. Kurzerhand begibt sich Sheriff Roy Tillman (Jon Hamm) gemeinsam mit seinem Sohn Gator (Joe Keery) und dem Herumtreiber Ole Munch (Sam Spurell) auf die Suche nach der verschwundenen Frau. Dabei ist der Sheriff zugleich als Priester, Rancher und Verfassungsrichter tätig – und muss sich mit Polizeibeamten aus den naheliegenden Regionen arrangieren. Natürlich dürfen auch Dots Ehemann Wayne (David Rysdahl) sowie ihre Schwiegermutter Lorraine (Jennifer Jason Leigh) nicht fehlen, um das Chaos zu vervollständigen.

Wann erscheint „Fargo“ Staffel 5 in Deutschland?

Wie man es bisher von „Fargo“ gewohnt ist, dürfte diese Mischung aus chaotischen Figuren für einige, unterhaltsame Wendungen innerhalb der Handlung sorgen. Staffel 5 startet am 22. November 2023 auf Magenta TV. Wer vorab die ersten vier Staffeln der Serie noch genießen will, findet diese im Abonnement von Prime Video. Dabei musst du keineswegs alle Teile der Serie gesehen haben, um dir die neuste Staffel beim Erscheinen anzusehen. Ebenso kannst du die jene Staffeln überspringen, die dir vom Setting oder der Handlung nicht zusagen. Wenn du dich jedoch für eine gute Krimi-Serie begeistern kannst, dunklen Humor und chaotische Entwicklungen liebst, solltest du mit jedem Teil von Fargo auf deine Kosten kommen.