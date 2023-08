Amazon Prime Video schnappt sich starken Blockbuster

Für seine Abonnenten hält Prime Video diesen August einen starken Blockbuster bereit – inklusive beider Fortsetzungen des Films. Sie erscheinen bei Amazons Streamingdienst alle mit wenigen Tagen Abstand hintereinander, sodass du dir ab diesem Wochenende alle drei Filmtitel umsonst ansehen kannst.

Prime Video mit starkem Blockbuster zum Wochenende

Schon seit dem 7. August kannst du „Batmans Rückkehr“ (1992) kostenlos bei Prime Video streamen. Der Film ist die Fortsetzung des Spielfilms „Batman“ von 1989. Die beiden Sequels „Batman Forever“ (1995) sowie „Batman & Robin“ (1997) sind ab dem 8. und 11. August ebenso im Prime-Abo verfügbar. Obwohl alle vier Filme zur ersten Batman-Filmreihe zählen, änderte sich die Besetzung der Hauptrolle dabei, während andere Darsteller dieselben blieben. In „Batman“ sowie „Batmans Rückkehr“ verkörpert Michael Keaton den Flattermann. Van Kilmer übernahm die Hauptrolle in „Batman Forever“, nur um für „Batman & Robin“ durch George Clooney ersetzt zu werden. Auch der Regisseur blieb für die Titel nicht derselbe. Stammten die ersten beiden Teile noch von Tim Burton, übernahm Joel Schumacher für die anderen beiden Filme.

Erste Batman-Filmreihe baut nicht aufeinander auf

Obwohl es lose Bezüge unter den Filmen zueinander gibt, bauen sie nicht aufeinander auf. Du kannst also getrost mit „Batmans Rückkehr“ starten, ohne wichtige Informationen aus dem Prequel zu verpassen. „Batmans Rückkehr“ nimmt den korrupten Millionär Max Shreck in den Fokus, der gemeinsam mit seinem genetisch deformierten Verbündeten Pinguin finstere Pläne in Gotham City verfolgt. Pinguin soll die Rolle des Bürgermeisters einnehmen, damit Shreck unter dem Deckmantel eines Kraftwerks einen gigantischen Kondensator bauen kann, der Gotham City die Energie entzieht. Bruce Wayne versucht in seinem Alter Ego Batman das Verbrecher-Duo aufzuhalten.

In „Batman Forever“ muss sich Bruce Wayne stattdessen Two-Face stellen, einem ehemaligen Generalstaatsanwalt, dessen linke Gesichtshälfte von einem Säureangriff entstellt wurde. Er macht Wayne für das eigene Schicksal verantwortlich und will Batman aus Rache töten. Dafür verbündet er sich mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Wayne Enterprises, der seine fragwürdige Forschung voranbringen will. In diesem Teil der Filmreihe verbindet sich Waynes Schicksal ebenso mit dem seines zukünftigen Partners Robin. „Batman & Robin“ bildet daher den letzten Teil der Filmreihe, in der das Heldengespann sich dem Verbrecher-Duo Poison Ivy und Mr. Freeze stellen muss.

Batman-Neuauflage mit Robert Pattinson kommt ebenso im August zu Prime Video

Ebenso im August schließt sich die Batman-Neuverfilmung mit Robert Pattinson der Batman-Sammlung auf Prime Video an. Mit dem „DC Extended Universe“ hat diese Verfilmung jedoch nichts zu tun. „The Batman“ gilt als Neustart einer Trilogie unter Meister-Regisseur Christopher Nolan. „The Batman Part II“ soll im Oktober 2025 als zweiter Teil der Reihe in den Kinos starten. Die Neuauflage verleiht Batman einen neuartigen, düsteren Charme, der sich stark von den älteren Filmen abhebt. Bisher kann „The Batman“ lediglich bei Sky oder dem dazugehörigen WOW-Abo gesehen werden. Ab dem 19. August dürfen Prime Video-Abonnenten ihn jedoch ebenfalls ansehen.