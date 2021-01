Wenn du dir heute Abend einen Film ansehen willst und noch keine Idee hast, welcher es sein soll, haben wir einen heißen Filmtipp für dich. Bei Amazon Prime Video gibt es derzeit einen Film kostenlos, der zwar schon vor acht Jahren in den Kinos lief, aber heute am Puls der Zeit ist wie kein anderer.

Ein Blick hinter die Kulissen der Wall Street

In dem Meisterwerk des Regisseurs Martin Scorsese spielt Leonardo DiCaprio die Hauptrolle. In „The Wolf of Wall Street“ ist der Oscar-Preisträger Jordan Belfort, ein Aktienhändler, der mit Anfang 20 seine eigene Firma gründet. Innerhalb kürzester Zeit wird Belfort Multimillionär und ist der Star an der New Yorker Börse. Alle nennen ihn nur noch den „Wolf of Wall Street“.

Jordan Belfort führt ein ausschweifendes Luxusleben inklusive Drogen und Prostituierten und weiß irgendwann nicht mehr, wohin mit all dem Geld. Daraufhin lässt er sich auf illegale Geschäfte ein, die das FBI auf den Zettel bringen. Bei Amazon kannst den Film noch bis zum 10. Februar kostenlos im Prime-Abo sehen.

Wallstreetbets vs. Hedgefonds: noch ein brandheißer Filmtipp bei Amazon

Der Film wurde für unzählige Preise nominiert, darunter für den Oscar als bester Film. Er trifft den Nerv der Zeit, in der die Börse verrückt spielt. Kleinanleger kämpfen derzeit in Internetforen gegen Hedgefonds und beweisen an der Wall Street, wie viel Macht sie ausüben können. Aktien von Unternehmen, die längst abgeschrieben waren, steigen um hunderte Prozent und treiben milliardenschwere Investmentfirmen in den Ruin.

→ Top 20: Das sind die besten Filme aller Zeiten

Einen weiteren spannenden Blick hinter die Kulissen der Wall Street, liefert der Film „Money Monster“ mit George Clooney in der Hauptrolle. Auch dieser Top bewertete Blockbuster ist derzeit kostenlos bei Amazon im Prime-Abo zu sehen. Wem beide Filme nicht zusagen, für den haben wir hier eine Liste mit aktuellen Filmen und Serien bei Amazon Prime Video.

Jetzt weiterlesen Ab sofort kostenlos bei Amazon: Eine der besten Komödien aller Zeiten

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.