Netflix stellt Dienst ein: Der Grund dafür ist klar

Vor rund 25 Jahren wurde die US-amerikanische Streamingplattform Netflix gegründet. Zunächst waren sie nicht weiteres als eine Online-Videothek, die DVDs an ihre Abonnenten versendet hat. Ein großer Vorteil von Netflix war, dass sie bei einer verspäteten Rückgabe eines Videos keine Gebühren berechnet haben. Die Erfolgsgeschichte startete mit einer kleinen Auswahl von etwa 925 Filmen.

Netflix verschiedet sich von seinem Ursprung

Im Jahr 2007 war es so weit: Netflix bot seinen Abonnenten erstmals Streaming an. Auf der Plattform befanden sich damals 1.000 Serien und Filme, was heutzutage ein Witz wäre. In Deutschland startete der Video-on-Demand-Service im Jahre 2014. Mittlerweile sind DVDs veraltet und kaum ein Mensch benutzt sie noch. Deswegen trifft Netflix jetzt die Entscheidung, sich nach 25 Jahren von seiner ursprünglichen Geschäftsidee zu trennen. Sie wollen den DVD-Service ein für alle Mal beenden. Das Unternehmen veröffentlichten dazu einen offiziellen Post auf der Netflix-Homepage: „Nach unglaublichen 25 Jahren haben wir beschlossen, DVD.com im Laufe dieses Jahres einzustellen. Unser Ziel war es immer, unseren Mitgliedern den besten Service zu bieten, aber da das Geschäft weiter schrumpft, wird das immer schwieriger. Deshalb wollen wir uns mit einem guten Gefühl verabschieden und werden unsere letzten Discs am 29. September 2023 ausliefern.“

Netflix: Was wird sich ändern?

Auch wenn Netflix im Herbst sich von seiner eigentlichen Geschäftsidee trennt, ändert das für die Kunden hierzulande nichts. Da der Streamingdienstanbieter seinen DVD-Service ausschließlich in den Vereinigten Staaten angeboten hat und nicht in Deutschland. Was jedoch mit all den Mitarbeitern von DVD.com geschehen wird, ist bislang noch unklar. Ob der Konzern sie entlassen oder irgendwo anders im Unternehmen unterbringen wird, wird sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen.