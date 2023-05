Ab heute bei Netflix: Jennifer Lopez in ihrer härtesten Rolle

Jennifer Lopez, bekannt für Ihre Stimme, mit der Sie einen Hit nach dem anderen erzielt und es stets an die Spitze der Charts schafft, nun als dunkle und kaltblütige Auftragskillerin: Doch landet J.Lo jetzt auch einen Hit mit Ihrem Actionfilm-Debüt auf Netflix?

The Mother: Action mit Jennifer Lopez

Jennifer Lopez von einer ganz anderen Seite: Sie tauscht im Film The Mother Ihre oftmals sehr femininen Bühnenoutfits, High Heels und kurzen Kleider, mit Boots und langem Mantel. Das Mikrofon wird kurzerhand durch Waffen ersetzt. Perfekt, um in Ihrer Rolle als Ex-Auftragskillerin und Mutter, ihre zwölfjährige Tochter Zoe aus den Fängen von Waffenhändlern zu retten. Im Zentrum der Handlung steht die Vergangenheit der ehemaligen Militäragentin, die sie rücksichtslos einholt.

Einst berüchtigt für Präzisionsarbeit und Schusssicherheit auf Tötungsmissionen, bricht sie mit Ihren von Brutalität besessenen Auftraggebern. Doch deshalb ist sie jetzt gezwungen, ihre Tochter, zum Schutze ihres Wohles, in die Obhut des FBIs zu geben. Um Zoe zu retten, gibt sie nicht nur ihr selbst auferlegtes Exil in den Wäldern Alaskas auf, sondern wirft alle Prinzipien über Bord und folgt dem Beschützerinstinkt einer Mutter. Dabei glänzt Sie neben erfahrenden Schauspielern wie Omari Hardwick (Army Of The Dead) und Joseph Fiennes (Hercules: The Thracian Wars). Die volle Frauenpower siehst du nicht nur vor der Kamera. Mit Niki Caro sitzt auch eine echte Könnerin auf dem Regiestuhl und zeichnet für The Mother verantwortlich.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Jetzt Streamen

Du kannst den brandneuen Film ab dem heutigen Freitag über den Streamingdienst Netflix schauen. Dabei geht es ab 5 Euro im Monat los. Alle Preise und Abomöglichkeiten haben wir dir in einem gesonderten Artikel aufgelistet. Netflix steht dieses Jahr unter Dauerbeobachtung. Denn erst hat man sich für eine Preiserhöhung entschieden und jetzt wirft man die Kunden raus, die einen Account mit Freunden oder Familie teilen.