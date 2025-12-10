Einer der besten Filme des Jahres! Kritiker lieben neuen Netflix-Hit

Hin und wieder gibt es Filme, die unerwartet zu einem Hit werden und für Gesprächsstoff sorgen. Genau das schafft derzeit ein neuer Netflix-Film aus dem Western-Genre. Wie schafft es der Film, bei Kritikern so im Gedächtnis zu bleiben?
Neuer Netflix-Film mit Bestnoten
Ein aktueller Hit ist derzeit das große Thema in der Filmwelt. Der Hintergrund: Ein Film wirkt völlig unspektakulär und schafft es in kurzer Zeit, ein emotionales Filmerlebnis zu schaffen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung erobert ein neuer Netflix-Film die Charts. Die Rede ist von einem der besten Filme des Jahres.

Film „Train Dreams“ wird von den Kritikern gelobt

Derzeit löst ein Netflix-Titel Diskussionen und emotionale Reaktionen aus. Obwohl es keine riesige Marketingkampagne gab, wird dennoch von einem der besten Filmstücke des Jahres geredet. Denn der Film schafft es eindrucksvoll, eine so enorme Wucht zu entfalten, die in der heutigen Zeit nur wenige Filme von sich behaupten können.

In Train Dreams geht es um Robert Grainier, einen Tagelöhner im frühen 20. Jahrhundert im ländlichen Amerika. Harte körperliche Arbeit und existenzielle Verluste sind Teil des Tagesprogramms. Außerdem kommt es zu weiteren Hürden: Einsamkeit und die Suche nach Halt in einer Welt, die sich verändert.

Die Regie wird von Clint Bentley geführt. Das Drehbuch wurde von ihm zusammen mit Greg Kwedar geschrieben. Hierbei hat sich vor allem eines ausgezahlt: Es gibt keine großen Actionszenen. Stattdessen geht es um Minimalismus. So wirkt der Film tief und nachdrücklich.

Kritiker sind begeistert: 95 % auf Rotten Tomatoes!

Auf der Plattform Rotten Tomatoes räumt Train Dreams 95 % Zustimmung bei Kritikern und 84 % beim Publikum ab. Auch das Netz ist sich einig: „Mit Abstand der schönste Film des Jahres 2025, aber auch eine erschütternd schöne Auseinandersetzung mit der menschlichen Existenz.“ Oder: „Ich habe seit Jahren keinen Film so intensiv gefühlt“.

Ein Western-Film, der im Gedächtnis bleibt

Zusammenfassend ist Train Dreams kein „lauter“ Film. Der Film nutzt vielmehr Stimmungen, Bilder und die natürliche menschliche Geschichte. Wenn du nach einem Film aus 2025 suchst, der im Gedächtnis bleibt und auch nachdenklich macht, solltest du ihn definitiv schauen. Die meisten sind sich einig: Es ist einer der besten Filme des Jahres.

Netflix-Hype: Haben wir überhaupt noch Bock auf Stranger Things?
Ein Demogorgon und Casi sitzen mit Popcorn auf der Couch und glotzen Stranger Things.
Die fünfte Staffel ist da! Zumindest teilweise: Die ersten vier Folgen der finalen Season von Stranger Things sind bei Netflix verfügbar. Aber können sie die hohen Erwartungen der Fans erfüllen? Oder ist der Hype vielleicht schon abgeflaut, wie manche behaupten? Ich habe da eine Meinung!

