9,2 von 10! Das ist die beste Fantasy-Serie aller Zeiten

Das Portal IMDb führt als wohl bekannteste Datenbank für Filme und Serien einen Großteil der weltweit verfügbaren Titel. Ein Ansatz, der erst dadurch interessant wird, dass Filmliebhaber die Werke nicht nur begutachten, sondern auch bewerten können. Auf dieser Datenbasis lassen sich die beliebtesten Filme und Serien der Welt ausfindig machen. Genauso wie solche, die die einzelnen Genres dominieren. Wir verraten, bei welchem Streifen es sich um die populärste Fantasy-Serie aller Zeiten handelt.

Ein Fehler? Das ist die beliebteste Fantasy-Serie

Üblicherweise weist IMDb die Titel in seiner Top-250-TV-Serien-Liste eigenständig einem Genre zu. Doch in einigen seltenen Fällen lässt sich die dazugehörige Entscheidung einfach nicht nachvollziehen. So verhält es sich auch mit der weltweit beliebtesten Fantasy-Serie, der offiziell jedoch lediglich die Genres „Action“, „Abenteuer“ und „Drama“ zugesprochen wurden. Die Rede ist wenig überraschend vom TV-Hit „Game of Thrones“.

In 74 Folgen wird eine epische Geschichte voller Schicksalsschläge und Ungerechtigkeiten, jedoch auch voller heldenhafter Taten und selbstloser Opfer erzählt – in einer Fantasywelt, deren Detailreichtum seinesgleichen sucht. Doch die Sache hat einen Haken. Insbesondere, wer die Buchvorlage „Das Lied von Eis und Feuer“ des US-amerikanischen Autors George R. R. Martin kennt und liebt, wird von den letzten Staffeln der „Game of Thrones“-Serie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gerade begeistert sein.

Das liegt primär daran, dass die Buchvorlage damals wie heute nicht abgeschlossen war. Daher waren die beiden Executive Producer David Benioff und D. B. Weiss gezwungen, ein eigenes Finale zu ersinnen. Gerüchten zufolge könnte das Scheitern überdies jedoch auch damit zusammenhängen, dass die Game-of-Thrones-Macher einen schnellen Abschluss suchten, um sich einem eigenen „Star Wars“-Projekt widmen zu können. Nach der desaströsen letzten Staffel wurde daraus jedoch nichts.

Das liegt daran, dass die Saga nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Folglich entsprang die Handlung der letzten Staffeln nicht der Feder von Martin, sondern denen unterschiedlicher Drehbuchautoren. Ferner bemängelten viele Fans, dass die 8. Staffel zu gradlinig und zielgerichtet auf das Serienfinale zusteuerte – als wolle man das Projekt endlich abschließen. Und dennoch: Mit einer herausragenden Bewertung von 9,2 von 10 Sternen ist „Game of Thrones“ gegenwärtig die beliebteste Fantasy-Serie überhaupt. Im Vergleich dazu schafft es Amazons Antwort – „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ – dem grandiosen Franchise zum Trotz lediglich auf 6,9 von 10 Sternen.

Unbekannte Star-Besetzung

Als die erste Staffel von „Game of Thrones“ erstmals über die Bildschirme flimmerte, waren zahlreiche der teilnehmenden Schauspieler noch vergleichsweise unbekannt. Das hat sich im Verlauf der Serie jedoch geändert. Daher strotzt der Cast rückblickend betrachtet geradezu von Stars. Dazu gehören unter anderem Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) und Sophie Turner (Sansa Stark) – ganz zu schweigen von Sean Bean (Eddard Stark) und Mark Addy (Robert Baratheon).

Wer sich die Serie anschauen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein und sollte bestenfalls über ein WOW-Abo oder ein Sky-Abo verfügen. Damit lässt sich „Game of Thrones“ gegenwärtig ohne Aufpreis streamen. Alternativ ist die komplette Blu-ray-Box derzeit rabattiert für nur 84 Euro auf Amazon erhältlich.

