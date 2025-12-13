Das Warten hat ein Ende! Film-Hit endlich im Stream verfügbar

Ab sofort gibt es einen Film im Stream, der das Kinojahr 2025 so sehr geprägt hat wie kaum ein anderes Werk. Grund dafür ist der Hintergrund der Geschichte, um die es im Werk geht. Warum hat der Film die Schlagzeilen so dominiert?
Film-Hit endlich im Stream verfügbar
Filmfans können sich freuen, denn ab sofort gibt es einen der größten Kinohits des Jahres 2025 im Stream. Der Blockbuster sorgte für ordentlich Gesprächsstoff: Mit spektakulären Bildern, prominenter Besetzung und einer Produktion, die näher an der Realität kaum sein könnte, hat er bereits vor seinem Streamingstart für Diskussionen gesorgt.

Filmhit ist endlich im Stream verfügbar

Alle Filme landen irgendwann im Stream. In vielen Fällen muss man dennoch teilweise jahrelang auf die Ausstrahlung warten. Bei F1 ist das nicht der Fall. Denn ab sofort ist der Film-Hit bei Apple TV im Stream verfügbar. Akteure wie Brad Pitt und der typische Rennsport-Wahnsinn, den man aus der Formel 1 gewohnt ist, haben F1 zu einem der meistdiskutierten Filme des Jahres gemacht.

Im Film geht es um den ehemaligen Rennfahrer Sonny Hayes, der nach einem schweren Unfall seine Karriere beendet hat. Viele Jahre nach dem Vorfall bekommt er die Möglichkeit, in einem strauchelnden Formel-1-Team namens APXGP auszuhelfen. Ihm zur Seite steht der junge, aufstrebende Fahrer Joshua Pearce.

Die Geschichte entspricht keinem realen Erlebnis, hätte aber kaum realistischer produziert sein können. Der Film wurde nämlich während echter Grand-Prix-Rennwochenenden, mit echten Teams, echten Autos und der vollen Geräuschkulisse der Formel 1 gedreht. Dadurch entsteht ein „Mittendrin-Gefühl“ für Zuschauer.

F1 wird auch kritisiert

Trotz alledem wurde der Film auch kritisiert. Einige Zuschauer bemängeln die typische Hollywood-Inszenierung: ein großes Comeback oder die Rivalität zwischen Alt und Jung. Zudem sind Formel-1-Fans enttäuscht, weil die Spannung und nicht die sportliche Realität im Vordergrund steht.

Aber dennoch: Dass der Streifen ab sofort im Apple-TV-Abo verfügbar ist, zeigt, wie sich die Filmlandschaft verändert. Für gewöhnlich waren solche Filme monatelang exklusiv an den Kauf oder Verleih gebunden – heute wandern sie direkt in die Bibliotheken der Abo-Dienste.

