Netflix startet mit furiosen Neuheiten ins Jahr 2024

So kannst du dich zum Beispiel auf die neue Dramaserie „Griselda“ freuen. Die am 25. Januar 2024 bei Netflix startende Miniserie basiert auf dem Leben der gewieften und ehrgeizigen kolumbianischen Geschäftsfrau Griselda Blanco – der Gründerin eines der profitabelsten Kartelle aller Zeiten. Ihre ungeahnte Brutalität gepaart mit ihrem Charme erwies sich im Miami der 1970er- und 1980er-Jahre als tödliche Mischung, die es ihr ermöglichte, Geschäft und Familie gekonnt zu vereinbaren. So machte sie sich weithin als „die Patin“ einen Namen.

Netflix mit weiterem Serien-Neustart: „The Brothers Sun“

Bereits ab dem 4. Januar ist bei Netflix die erste Staffel von „The Brothers Sun“ zu sehen. Als in dieser Actionserie der Anführer einer mächtigen taiwanischen Triade von einem mysteriösen Attentäter erschossen wird, begibt sich dessen ältester Sohn, der legendäre Killer Carles „Stuhlbein“ Sun, nach Los Angeles. Er hat nur ein Ziel: Er will seine Mutter Eileen und seinen naiven jüngeren Bruder Bruce, der bisher nichts von den wahren Aktivitäten seiner Familie weiß, beschützen.

Neue Drama-Serie: „Boy Swollows Universe“

Als weiteren Serien-Neustart lässt Netflix ab dem 11. Januar 2024 „Boy Swollows Universe“ von der Leine. In dieser Coming-of-Age-Geschichte, die im Brisbane der 1980er-Jahre spielt, verschwimmen die Grenzen der Magie und der jugendlichen Unschuld mit der brutalen Realität der Erwachsenenwelt. Im Mittelpunkt der sieben Episoden steht Eli Bell. Er möchte eigentlich nur seinem Herzen folgen und wissen, wie er ein „guter Mann“ werden kann. Doch das Schicksal legt ihm einige Stolpersteine in den Weg. Denn: Sein Vater wird vermisst, sein Bruder ist stumm, seine Mutter heilt ihre Drogensucht aus, sein Stiefvater handelt mit Heroin und ein krimineller Wiederholungstäter ist sein Babysitter.

Serie Staffel verfügbar ab Raus aus der Single-Hölle 3 12. Dezember 2023 1670 1 13. Dezember 2023 Car Masters – Von Schrott zu Reichtum 5 13. Dezember 2023 The Influencer 1 13. Dezember 2023 4 Blocks 1-3 13. Dezember 2023 Der Vogel und die Löwin 2 14. Dezember 2023 The Crown 6b 14. Dezember 2023 Yu Yu Hakusho 1 14. Dezember 2023 Carol & The End of The World 1 15. Dezember 2023 Yoh! Christmas 1 15. Dezember 2023 Liebe macht blind: Brasilien – Nach dem Altar 1 20. Dezember 2023 Cindy la Regia: La serie 1 20. Dezember 2023 Like Flowers in Sand 1 20. Dezember 2023 Gyeongseong Creature 1 22. Dezember 2023 El niñero 1 24. Dezember 2023 Star Trek: Prodigy 1 25. Dezember 2023 Gomorrah 1-3 1. Januar 2024 In ewiger Schuld 1 1. Januar 2024 Loudermilk 1-3 1. Januar 2024 Orange Days 1 1. Januar 2024 The Brothers Sun 1 4. Januar 2024 Gyeongseong Creature 2 5. Januar 2024 The Trust: A Game of Greed 1 10. Januar 2024 Boy Swallows Universe 1 11. Januar 2024 Champion 1 11. Januar 2024 Liebe macht blind: Schweden 1 12. Januar 2024 Ponto Final 1 17. Januar 2024 Liebe im Spektrum 2 19. Januar 2024 Captivating the King 1 20. Januar 2024 The Real World 16 20. Januar 2024 Asbest 1 21. Januar 2024 Queer Eye 8 24. Januar 2024 Griselda 1 25. Januar 2024 Masters of the Universe: Revolution 1 25. Januar 2024 Doctor Slump 1 27. Januar 2024 Baby Bandito 1 31. Januar 2024 The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse [Anime] 1 31. Januar 2024 Dungeon Food [Anime] 1 Januar 2024 Forst 1 Januar 2024 Kübra 1 Januar 2024 Bridgerton 3a 16. Mai 2024 Bridgerton 3b 13. Juni 2024

Neue Filme bei Netflix im Januar 2024

Und natürlich hat Netflix im Januar 2024 auch neue Filme für dich im Gepäck. So steht zum Beispiel der Martial-Arts-Actionfilm „60 Minuten“ auf der Programmagenda. Darin kämpft sich Emilio Sakraya unter Zeitdruck durch Berlin, um das Sorgerecht seiner Tochter nicht zu verlieren. Dafür lässt er sogar einen Kampf sausen, was seinen Feinden gar nicht gefällt. Wenig actionreich klingt der Titel „Die Schneelandschaft“, doch davon solltest du dich nicht blenden lassen. Denn dieser Film zeigt den Absturz eines uruguayischen Flugzeugs im Jahr 1972 in einer entlegenen Region der Anden. Zusammenhalt ist die einzige Hoffnung der Überlebenden.

Titel Verfügbar ab Chicken Run: Operation Nugget 15. Dezember 2023 Familia 15. Dezember 2023 Spider-Man: No Way Home (Extended Version) 15. Dezember 2023 Der Widerspenstigen Zähmung 2 20. Dezember 2023 Maestro 20. Dezember 2023 No Hard Feelings 22. Dezember 2023 Rebel Moon – Teil 1: Kind des Feuers 22. Dezember 2023 Mein Schwager ist ein Vampir 24. Dezember 2023 Danke, es tut mir leid 26. Dezember 2023 Das fliegende Klassenzimmer 1. Januar 2024 Lola rennt 1. Januar 2024 Mamma Mia! Here We Go Again 1. Januar 2024 Sophie Scholl – Die letzten Tage 1. Januar 2024 Morbius 2. Januar 2024 Die Schneegesellschaft 4. Januar 2024 Good Grief 5. Januar 2024 Lift 12. Januar 2024 Krass Klassenfahrt 11. Januar 2024 maboroshi [Anime] 15. Januar 2024 60 Minuten 19. Januar 2024 Mi soledad tiene alas 19. Januar 2024 Weil der Mensch erbärmlich ist 31. Janaur 2024 The Kitchen Januar 2024 Beverly Hills Cop: Axel F Sommer 2024

Neue Details zu „Beverly Hills Cop 4“

Und noch etwas wird Film-Fans vielleicht interessieren: Im Sommer wird bei Netflix ein neuer Teil des Blockbuster-Franchise „Beverly Hills Cop“ mit Eddie Murphy erscheinen. Rund 40 Jahre nach dem ersten Teil kehrt Murphy als Detective Axel Foley in seiner Paraderolle zurück. Einen ersten Teaser-Trailer, der reichlich Action verspricht, gibt es auch schon.

Teil der Besetzung sind noch weitere alte Bekannte: Judge Reinhold (Billy Rosewood), John Ashton (John Taggart), Paul Reiser (Jeffrey Friedman) und Bronson Pinchot (Serge). Und darum geht es in „Beverly Hills Cop: Axel F“: Detective Foley meldet sich wieder in Beverly Hills zum Dienst. Als das Leben seiner Tochter bedroht wird, tun sich die beiden mit einem neuen Partner und Foleys alten Freunden Billy Rosewood und John Taggart zusammen, um eine Verschwörung aufzudecken.