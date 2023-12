12 Monate Netflix geschenkt – auch für Bestandskunden

Du bist bereits Netflix-Kunde oder möchtest dir möglichst günstig ein Abo des Streamingdienstes sichern? Dann liefert dir O 2 hiermit ein tolles Angebot! Denn wenn du zusätzlich auch Interesse am TV–Streaming hast, kannst du dir Netflix 12 Monate lang gratis zum umfangreichen Angebot von O2 TV sichern. Was dir dabei alles genau geboten wird, erfährst du in diesem Artikel.

Die verschiedenen Netflix-Bundles im Überblick

Werfen wir doch direkt einen Blick auf das spannende „Doubletainment“ Netflix-Bundle von O 2 . Los geht’s ab 9,99 Euro im Monat. Hierfür bekommst du neben dem umfangreichen O 2 TV Angebot – auf das wir weiter unten genauer eingehen – noch das Netflix Standard Abo mit Werbung on top. Dieses liefert dir Streaming-Spaß in HD und auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig. Für die ersten 12 Monate gibt’s Netflix dabei geschenkt, denn einzeln kostet O 2 TV ebenfalls monatlich 9,99 Euro. Doch aufgepasst: Der Angebotspreis gilt nur für diese ersten 12 Monate, anschließend musst du 12,99 Euro im Monat zahlen. Zu dem Zeitpunkt kannst du dann aber natürlich auch wieder kündigen. Besonders cool: Selbst als bestehender Netflix-Kunde kannst du von dem Angebot Gebrauch machen.

Wer auf die lästige Werbung bei Netflix verzichten möchte, kann stattdessen zum Bundle mit dem Premium-Abo greifen. Der Vorteil: Hierbei streamst du in Ultra HD (2.160p) und HDR. Zudem kannst du deine Lieblingsserien und –filme auf bis zu vier Geräten gleichzeitig genießen. Leider bekommst du dieses Netflix-Abo aber nicht zu O 2 TV geschenkt: Bei dem Preis von monatlich 24,99 Euro handelt es sich nämlich um den Normalpreis. Daher lohnt sich diese Variante nur, wenn du auch Interesse an O 2 TV hast und du nicht auf Netflix in 4K verzichten kannst.

O2 TV: TV-Streaming mit über 130 HD-Sendern

Neben Netflix sicherst du dir mit den Streaming-Paketen des Netzbetreibers noch das umfangreiche TV-Streaming Angebot von O 2 TV. Hierbei hast du Zugriff auf über 130 TV-Sender in HD-Qualität – von den öffentlich-rechtlichen bis hin zu privaten Sendern wie ProSieben und RTL. Hinzu kommt noch ein 100 Stunden Online-Aufnahmespeicher, mit dem du deine Lieblingssendungen nie wieder verpassen musst. Weitere tolle Komfort-Features wie die Pause- und Neustart-Funktion sind ebenso nützlich. O 2 TV lohnt sich dabei insbesondere für Familien oder WG-Haushalte: Du kannst die verschiedenen Programme nämlich auf bis zu vier Geräten gleichzeitig streamen – und das sogar im EU-Ausland.

→ Sicher dir jetzt O 2 TV mit einem preiswerten Netflix-Abo