Netflix: Extreme Neuheiten sorgen für Aufsehen

Netflix startet mit teilweise actionreichen, zum Teil sehr spannenden und natürlich auch wieder mit ziemlich lustigen Neuheiten in den November 2023. Denn als Abonnent des Streamingdienstes kannst du dich in den kommenden Wochen nicht nur auf viele neue Serien, sondern auch wieder auf zahlreiche neue Filme freuen. Wir zeigen dir, welche Höhepunkte dich im Programm von Netflix erwarten.

„Alles Licht, das wir nicht sehen“: Serienstart bei Netflix

So startet schon am 2. November 2023 die neue Drama-Serie „Alles Licht, das wir nicht sehen“. In Bewegtbildern wird hier der preisgekrönte Bestseller von Anthony Doerrs in Szene gesetzt. Mitten im Zweiten Weltkrieg kreuzen sich die Wege des blinden französischen Mädchens Marie-Laure und eines deutschen Soldaten. Schnell wird klar: Die beiden sind in einer äußerst widrigen Umgebung Seelenverwandte. Den cleveren Teenager, der ursprünglich vom Hitler-Regime beauftragt wurde, illegale Radiosender aufzuspüren, und Marie-Laure verbindet der Glaube an die Menschlichkeit und die Hoffnung.

England-Fans aufgepasst: „The Crown“ startet in Staffel 6

Eine Fortsetzung erlebt bei Netflix ab dem 16. November 2023 die britische Hit-Serie „The Crown“, die einen Blick auf die britische Monarchie wirft – mit Prinzessin Diana im Mittelpunkt. Allerdings ist der erste Teil der inzwischen schon sechsten Staffel kein leichter Stoff. Denn zwischen Diana und Dodi Fayed entwickelt sich eine Beziehung, die nach einer verhängnisvollen Autofahrt in einer Tragödie endet; mit Folgen für die ganze königliche Familie.

„Völlig zerstört“ Staffel 1 – Die Macher von „Cobra Kai“ liefern neue Serie

Oder doch lieber ein wenig Action gepaart mit Comedy? Dann darfst du ab dem 30. November 2023 „Völlig zerstört“ nicht verpassen, die aus der Feder der Macher von „Cobra Kai“ entsprungen ist. Eine Elitespezialeinheit muss darin eine tödliche Gefahr von Las Vegas abwenden. Nach einer ausschweifenden Party mit viel Alkohol, Drogen und Sex stellen sie jedoch fest, dass die von ihnen entschärfte Bombe eine Attrappe war. Das etwas derangierte Team muss nun seine Unzulänglichkeiten und persönlichen Probleme in den Griff bekommen, die richtige Bombe finden und die Welt retten.

Hohe Wellen hat wiederum schon im Jahr 2021 die Serie „Squid Game“ geschlagen. Im Kampf um einen Geldpreis müssen sich Teilnehmer darin wildesten Spielen stellen. Problem: ihre Einsätze sind tödlich. Jetzt verlässt die Serie die Fiktion und wechselt in die Realität. In „Squid Game: The Challenge“ treten ab dem 22. November 2023 insgesamt 454 Kandidaten gegeneinander an, um sich ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar zu sichern. Netflix verspricht, dass in dieser neuen Reality-Serie das globale Phänomen um „Squid Game“ mit Spielen in Anlehnung an das Serienoriginal sowie brandneuen Herausforderungen zum Leben erweckt.

Serie Staffel verfügbar ab Absolute Anfänger 1 25. Oktober 2023 Nothing to See Here 1 25. Oktober 2023 Tore 1 27. Oktober 2023 Der Fall Jens Söring - Tödliche Leidenschaft 1 1. November 2023 Alles Licht, das wir nicht sehen: Miniserie 1 2. November 2023 Gadis Kretek 1 2. November 2023 Onimusha (Anime) 1 2. November 2023 Blue Eye Samurai (Anime) 1 3. November 2023 Daily Dose of Sunshine 1 3. November 2023 Der Schneider: Staffel 3 3 3. November 2023 Ferry: Die Serie 1 3. November 2023 Cyberbunker: Darknet in Deutschland 1 8. November 2023 Robbie Williams 1 8. November 2023 Akuma Kun (Anime) 1 9. November 2023 At the Moment 1 10. November 2023 Selling Sunset: Staffel 7 7 11. November 2023 Code des Verbrechens 1 14. November 2023 Suburræterna 1 14. November 2023 Filmriss 1 15. November 2023 The Crown: Staffel 6 – Teil 1 6a 16. November 2023 Scott Pilgrim hebt ab 1 17. November 2023 Squid Game: The Challenge 1 22. November 2023 My Daemon (Anime) 1 23. November 2023 Die Lüge 1 24. November 2023 My Demon 1 24. November 2023 Comedy Royale 1 28. November 2023 Love Like a K-Drama 1 28. November 2023 Onmyoji (Anime) 1 28. November 2023 Virgin River: Staffel 5 – Teil 2 5b 30. November 2023 Völlig zerstört 1 30. November 2023 Replacing Chef Chico 1 November 2023 The Railway Men - The Untold Story Of Bhopal 1984 1 November 2023

Neue Filme bei Netflix im November 2023

Ergänzend zu neuen Serien kannst du dich bei Netflix im November 2023 natürlich auch wieder auf neue Filme freuen. So startet beispielsweise am 3. November das Drama „NYAD“. Im Alter von 60 Jahren widmet sich die Schwimmerin Diana Nyad einem fast unmöglichen Lebenstraum: dem Zurücklegen der 177 km von Kuba nach Florida. Aus der Schmiede von Michael Fassbender ist ab dem 10. November der Thriller „Der Killer“ abrufbar. Nach einem verhängnisvollen Fehlschuss gerät ein skrupelloser Auftragsmörder auf der Jagd nach Vergeltung mit seinen Auftraggebern und sich selbst in Konflikt.

Titel Verfügbar ab Die Vorteile des Betrogenwerdens 25. Oktober 2023 Die Todesschwester 27. Oktober 2023 Diebinnen 1. November 2023 Nuovo Olimpo 1. November 2023 Locked In 1. November 2023 Temporada de huracanes 1. November 2023 NYAD 3. November 2023 Sly 3. November 2023 Vacaciones de verano 3. November 2023 Die Familie Claus 3 8. November 2023 Der Killer 10. November 2023 Der Netflix Cup 14. November 2023 Best. Christmas. Ever! 16. November 2023 In Love and Deep Water 16. November 2023 Believer 2 17. November 2023 Nouveaux riches 17. November 2023 Rustin 17. November 2023 The Queenstown Kings 17. November 2023 Geschichte eines Verbrechens: Der Star-Friseur 22. November 2023 Doi Boy 24. November 2023 Hochzeitsspiele 24. November 2023 Letzter Aufruf für Istanbul 24. November 2023 No voy a pedirle a nadie que me crea 24. November 2023 Family Switch 30. November 2023 Hard Days 30. November 2023 Elena weiß Bescheid November 2023

Fans von Sylvester Stallone sollten sich unterdessen den 3. November vormerken. Denn dann startet in Form einer Verfilmung die große Dokumentation zu dem Hollywood-Superstar. Vom Underdog bis hin zur Hollywood-Legende – in der Doku „Sly“ erzählt Sylvester Stallone seine Geschichte.