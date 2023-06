Squid Games Staffel 2 – Spannendes Comeback im neuen Trailer

Squid Games entwickelte sich zu einem riesigen Erfolg und hielt sich wochenlang in den Top 10 Serien von Netflix auf. Die südkoreanische Battle-Royale-Serie wurde insgesamt über 1,65 Milliarden Stunden gestreamt. Sie hat sogar das Historiendrama Bridgerton überholt.

Squid Games: Darum geht es in der zweiten Staffel?

Auch wenn Nummer 456 Seong Gi-hun, gespielt von Lee Jung-jae, die tödlichen Spiele gewonnen hat, wurde das Ende der ersten Staffel offengehalten. In der abschließenden Szene will er Korea verlassen, dreht sich jedoch plötzlich um. Ob er an den Veranstaltern der Spiele Rache nehmen will, ist nicht klar. Vor geraumer Zeit gegenüber dem US-amerikanischen Entertainment-Magazin Deadline sagte Serienmacher Hwang Dong-hyuk: „Es wird weitere großartige Spiele geben, das ist alles, was ich sagen kann. Ich bin noch am Brainstormen und sammle die Ideen für Staffel zwei. Ich habe noch nicht einmal mit dem Schreiben angefangen.“

Dem Magazin Vanity Fair zufolge sollen Hwang drei volle Seiten mit Ideen dazu dienen, die Basis für ein Skript zu schaffen. Das US-Magazin fragte ihn, ob die neue Staffel die Themen der ersten aufgreifen wird. Er antwortete: „Die Menschlichkeit wird durch diese Spiele wieder einmal auf die Probe gestellt. Ich möchte die Frage stellen: ‚Ist wahre Solidarität zwischen Menschen möglich?“ In einem anderen Interview mit The Times sagte er: „Während ich an der ersten Staffel arbeitete, dachte ich über die Geschichte nach, die in einer möglichen zweiten Staffel thematisiert werden könnte. Und eine davon ist die Geschichte der Figur des Frontmanns.“

Welche neuen Gesichter wird es in der Fortsetzung geben?

Vor wenigen Tagen wurden alle Darsteller beim Netflix-Fan-Event Tudum vorgestellt. Auch in der zweiten Staffel tauchen alte Gesichter wieder auf wie Seong Gi-hun der weiterhin die Rolle des Lee Jung-jae verkörpert. Gong Yoo der als „The Salesman“ bekannt ist, soll ebenfalls in der zweiten Staffel zu sehen sein und viele mehr. Zu den Neuzugängen zählen Yim -Siwan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon und Yang Dong-geun.

Hier kannst du dir alle alten und neuen Gesichter der zweiten Staffel von Squid Games anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Wann könnte die zweite Staffel der Netflix-Serie erscheinen?

Bereits im November 2021 verkündete der Regisseur, dass er dabei sei, die zweite Staffel zu planen. Bislang wurde kein genauer Starttermin verraten, somit kann nur spekuliert werden, wann es so weit ist. In der zweiten Jahreshälfte 2023, falls nicht in der ersten Jahreshälfte 2024 könnte es so weit sein.