Netflix: Spektakuläre Highlights geben sich die Klinke in die Hand

Da wäre unter anderem das Comeback des Beverly Hills Cop: Lange haben Fans von Eddie Murphy warten müssen, jetzt ist es endlich so weit, Axel Foly ist zurück! In „Beverly Hills Cop: Axel F“ geht die beliebte Filmreihe 30 Jahre nach dem dritten Teil endlich in eine neue Runde. Und natürlich ist Foly wieder daran gelegen, ein Verbrechen aufzuklären. Und selbstverständlich verbreitet er bei seinen Ermittlungen wieder reichlich Chaos. „Beverly Hills Cop 4“ startet bei Netflix ab dem 3. Juli 2024. Das ist aber natürlich längst nicht alles. Es gibt in den kommenden Wochen noch weitere Film- und Serien-Highlights.

Dritte Staffel von „Vikings: Valhalla“ startet bei Netflix

Spätestens seit im Jahr 2013 die Serie „Vikings“ für reichlich Aufsehen sorgte, dürfte jedem Serien-Fan klar sein: Mit den Wikingern war nun wahrlich nicht zu spaßen. Und das zugehörige Spin-off, „Vikings: Valhalla“, startet ab dem 11. Juli 2024 bei Netflix in die bereits dritte Staffel. Seit den Ereignissen der zweiten Staffel sind sieben Jahre vergangen. Harald will König von Norwegen werden, Leif sucht nach dem Goldenen Land und Freydis bemüht sich um ein glückliches Leben für ihr Volk.

„Cobra Kai“: Die sechste Staffel startet

In die bereits sechste Staffel geht ab dem 18. Juli 2024 die beliebte Karate-Serie „Cobra Kai“. Das globale Karate-Turnier rückt darin mit großen Schritten näher und Daniel und Johnny arbeiten daran, ihr Team neu aufzubauen. Doch alte Feinde und neue Bedrohungen stehen dem Sieg im Weg. Action satt ist auch in den neuen Episoden wieder garantiert.

„Exploding Kittens“: Angriff auf die Lachmuskeln

Ganz neu im Serien-Angebot von Netflix: „Exploding Kittens“. Ab dem 12. Juli 2024 ist in dieser animierten Produktion, aber kaum etwas so, wie du es wahrscheinlich erwarten dürftest. Denn hier wirst du den ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse erleben. Nämlich dann, wenn Gott und sein Erzfeind, die Brut Satans, auf die Erde geschickt werden, um bei den Menschen zu leben – als sprechende Katzen.

Netflix lässt die zweite Staffel von „Kleo“ von der Leine

Und dann wäre da noch die zweite Staffel von „Kleo“. Die deutsche Produktion ist ab dem 25. Juli 2024 mit sechs Episoden neu bei Netflix zu sehen. Ex-Stasi-Agentin Kleo (Jella Haase) rechnet darin nach dem Kalten Krieg weiter mit ihren Widersachern ab. Dabei taucht sie tiefer in ihre eigene Vergangenheit ein, als ihr lieb ist. Zur Erinnerung: Haase wurde für ihre Rolle in der ersten Staffel mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Sehenswert!

Serie Staffel verfügbar ab Die wilden Neunziger! 2 27. Juni 2024 Òlòtūré: The Journey 1 28. Juni 2024 Owning Manhatten 1 28. Juni 2024 Savage Beauty 2 28. Juni 2024 Der Maulwurf 2 28. Juni 2024 Sprint 1 2. Juli 2024 Love Is Blind: Brazil 4 3. Juli 2ß24 Barbecue Showdown 3 4. Juli 2024 Rhythm + Flow: Nouvelle École 3 4. Juli 2024 Verzweifelte Lügen 1 5. Juli 2024 The Boyfriend 1 9. Juli 2024 Eva Lasting 2 10. Juli 2024 Receiver 1 10. Juli 2024 Sugar Rush: The Baking Point 2 10. Juli 2024 Ein anderes Selbst 2 11. Juli 2024 Vikings: Valhalla 3 11. Juli 2024 Exploding Kittens 1 12. Juli 2024 Die grünen Handschuhe 2 17. Juli 2024 T・P BON [Anime] 2 17. Juli 2024 Cobra Kai 6.1 18. Juli 2024 Master of the House 1 18. Juli 2024 Sweet Home 3 19. Juli 2024 Too Hot to Handle 6 19. Juli 2024 Love of my life 1 24. Juli 2024 Resurrected Rides 1 24. Juli 2024 Kleo 2 25. Juli 2024 The Decameron 1 25. Juli 2024 Tokyo Swindlers 1 25. Juli 2024 Élite 8 26. Juli 2024 Unsolved Mysteries 4 31. Juli 2024 Simone Biles: Wie ein Phönix aus der Asche 1 Juli 2024 Crooks 2 noch offen

Neue Filme bei Netflix im Juli 2024

Hinsichtlich weiterer neuer Filme kannst du dich bei Netflix im Juli 2024 unter anderem auf die Komödie „Spieleabend“ freuen; zu sehen ab dem 12. Juli. Darin lädt Pia ihren neuen Freund Jan zu ihrem regelmäßigen Spieleabend mit ihren Freunden ein. Doch als ihr Ex plötzlich vor der Tür steht, läuft alles aus dem Ruder. Romantiker sollten sich aber auch den 19. Juli rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet bei Netflix „Find me Falling“: Nach einem gefloppten Comeback-Album flüchtet ein Rockstar auf eine idyllische Mittelmeerinsel. Doch ungebetene Gäste und eine alte Flamme sorgen für Unruhe.

Titel Verfügbar ab Accident Man 27. Juni 2024 Drawing Closer 27. Juni 2024 A Family Affair 28. Juni 2024 Pacific Rim: Uprising 1. Juli 2024 Drachenzähmen leicht gemacht 2 & 3 1. Juli 2024 Beverly Hills Cop: Axel F 3. Juli 2024 Barbarian 4. Juli 2024 München 8. Juli 2024 Spieleabend 12. Juli 2024 Find Me Falling 19. Juli 2024 Goyo 5. Juli 2024 Wild Wild Punjab 10. Juli 2024 Verschwunden in die Nacht 11. Juli 2024 Lobola Man 12. Juli 2024 Der Champion 12. Juli 2024 Wahrheit oder Pflicht (Truth or Dare): Extended Director's Cut 16. Juli 2024 Lyle - Mein Freund, das Krokodil 22. Juli 2024 Nicht alles ist verhandelbar 26. Juli 2024 House of Ga'a 26. Juli 2024 Patient Zero 31. Juli 2024 The Union 16. August 2024

Nervenkitzel ist zudem in einer neuen Doku garantiert, die ab dem 19. Juli bei Netflix abrufbar ist: „Skywalkers: Eine Liebesgeschichte“. Im Mittelpunkt steht ein waghalsiges Paar, das seine Beziehung in neue, erschreckende Höhen schraubt: Es klettert auf den zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt, um auf seiner Spitze einen todesmutigen Stunt zu vollführen.