Netflix bald kostenlos? Streaming-Gigant plant neues Abo-Modell

Was Netflix dazu motiviert, über ein kostenloses Abo-Modell nachzudenken, liegt auf der Hand. Natürlich möchte der Streaming-Dienst dadurch die Anzahl seiner Abonnenten langfristig erhöhen, insbesondere in Ländern, in denen die Abonnenten nicht allzu zahlreich vorhanden sind. In den USA, wo Netflix mit ausreichend Abos versorgt ist, soll das kostenlose Abo-Modell daher gar nicht starten. Anders sieht es hingegen in weiteren Ländern der Welt aus, darunter auch Japan und Deutschland. Wer sich aus Kostengründen bisher gegen Netflix entschieden hat, könnte bald auf seine Kosten kommen.

Kostenloses Abo-Modell gab es bisher nur in Experimenten

Insidern zufolge plant Netflix aktuell ein kostenloses Abo auf den Markt zu bringen. Bisher gab es das nur in Form von Experimenten und Testläufen für den Streaming-Giganten. So etwa in Kenia, wo Netflix im Jahr 2021 für zwei Monate eine kostenlose Abo-Variante seines Streaming-Dienstes zur Verfügung stellte. Damals war das Angebot ausschließlich auf Androidgeräte beschränkt, jetzt könnten ganze Länder von der geplanten Neuerung profitieren. Da das Modell vornehmlich auf Länder abzielt, in denen viele kostenlose Fernsehprogramme zur Verfügung stehen, zählt auch Deutschland zu den geeigneten Kandidaten. Um die Attraktivität der bisherigen Abo-Modelle nicht zu untergraben, soll das kostenlose Abo jedoch eine deutlich kleinere Bibliothek aufweisen. Aktuell ist von rund einem Viertel des gesamten Netflix-Sortiments die Rede.

Zugleich soll das kostenlose Netflix als Ersatz für den ehemaligen Probezeitraum des Unternehmens dienen. Diesen stellte der Streaming-Anbieter bereits im Jahr 2020 ein. Zuvor konnten Interessenten Filme und Serien kostenlos streamen, bevor sie sich für ein Abonnement entscheiden mussten. Andere Anbieter wie Amazon Prime Video und Paramount+ ermöglichen hingegen weiterhin, den Test, bevor man sich für ein Abo entscheiden muss. Da sich das kostenlose Netflix-Modell bisher nur intern im Gespräch befindet, gibt es noch keine endgültige Entscheidung darüber, wann das neue Abo in Deutschland erscheint. Es wäre möglich, dass Netflix diese Pläne verwirft. Da jedoch bereits sehr konkrete Vorstellungen dazu bestehen, wie viele Inhalte man in welchen Regionen der Welt anbieten möchte, erscheint es wahrscheinlicher, dass das Unternehmen zumindest einen Testlauf mit der kostenlosen Netflix-Version starten wird.