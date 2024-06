Diese 7 neuen Android-Funktionen musst du kennen

Jedes Jahr veröffentlicht Google eine neue Android-Version mit neuen Funktionen. Doch nur wenige Nutzer können diese sofort nutzen. Stattdessen warten die meisten Nutzer monatelang auf ein Update durch den Hersteller. Um dies zu vermeiden, hat Google angefangen, neue Funktionen über App-Updates zu verteilen. Diese gelangen ganz automatisch auf fast alle Smartphones. Auch, wenn deine Android-Version schon ein paar Jahre älter ist. So auch diese 7 neuen Funktionen.

1. Android-Nachrichten im Nachhinein bearbeiten

Diese Funktion kennt man schon von WhatsApp und Co. Ab sofort lassen sich versendete Nachrichten in der Google Messages App bis zu 15 Minuten nach dem Versenden bearbeiten. Etwa um einen Tippfehler zu korrigieren oder ein fehlendes Wort zu ergänzen. Dies funktioniert jedoch nur bei RCS-Nachrichten und nicht bei klassischen SMS.

2. Internet teilen mit Notebook und Tablet

In Kürze kannst du mit der neuen Funktion Instant-Hotspot deine Internetverbindung vom Smartphone mit einem Fingertipp mit deinem Notebook oder Tablet teilen. Die neue Funktion ist sowohl unter Android als auch in ChromeOS verfügbar und lässt dich mit einem Klick einen Hotspot am Smartphone teilen und mit dem Tablet oder Notebook verbinden.

Bereits jetzt verfügbar ist das Wechseln des Geräts während eines Videotelefonats. Nimmst du etwa einen Call unterwegs an dem Smartphone an, kannst du zurück am Schreibtisch nahtlos auf den PC wechseln. Dies funktioniert in der Android-App und im Webbrowser auf jedem beliebigen Gerät.

3. Neue Emoji-Kombinationen

Mit bald 4.000 Emojis steht dir eine ständig wachsende Auswahl an Symbolen zur Auswahl. Dennoch ist die Liste der verfügbaren Emojis endlich. Um dir hier mehr Möglichkeiten zu geben, hat Google die Emoji Kitchen erfunden. Hier kannst du zwei Emojis zu einem neuen kombinieren und so Dinge ausdrücken, die bisher nicht möglich waren. Ab sofort sind hier neue Sticker-Kombinationen möglich. Versuche doch einmal die Kopfhörer mit der Discokugel zu kombinieren.

4. Neues Widget in Android

Die Google Home App bekommt ein neues Widget zum Steuern von Geräten. Mit diesem kannst du auf einen Blick den Status deiner Smart Home Geräte sehen und diese steuern. Etwa die Raumtemperatur erhöhen oder das Licht einschalten.

5. Smart Home überall

Die neuen Smart Home Widgets kommen nicht nur auf den Home-Bildschirm von Android, sondern auch auf deine Smartwatch. So bekommt Wear OS eine neue Komplikation zum schnellen Steuern deiner Smart Home Favoriten.

6. PayPal auf der Smartwatch

Eine weitere Funktion kommt vom Smartphone auch auf die Smartwatch. PayPal lässt sich nun als Bezahlkarte in Google Pay hinterlegen. So kannst du auch ohne Kreditkarte mobil mit der Smartwatch bezahlen. Das funktioniert übrigens auch offline, ganz ohne Smartphone.

7. Das Android-Handy als Autoschlüssel

Bereits jetzt lassen sich Android-Smartphones als Schlüssel für ausgewählte Autos des Herstellers Mini verwenden. Bald sollen auch Fahrzeuge von Mercedes-Benz und Polestar hinzukommen. Mit dem Smartphone lässt sich das Auto ver- und entriegeln und starten. Zudem kann man den digitalen Schlüssel ganz einfach mit Freunden und Familie teilen.