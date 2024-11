Jedes Jahr am 6. November feiert Netflix den Stranger Things-Tag. Denn am 6. November vor exakt 41 Jahren verschwand der damals zwölfjährige Will Byers aus dem kleinen Ort Hawkins in Indiana und ein mysteriöses Mädchen mit telepathischen und telekinetischen Fähigkeiten tauchte auf. Ein Mädchen auf der Flucht, das keinen Namen zu haben schien, sondern nur eine Nummer: Elf. Bald beschäftigte den Ort aber nicht nur das Mysterium rund um Will und Elf, sondern auch die bedrohliche Schattenwelt, das Upside Down, zu der ein geheimes Regierungsprojekt Tür und Tor geöffnet hat.

Netflix verrät Titel der finalen Folgen von „Stranger Things“ (Staffel 5)

So lässt sich in wenigen Sätzen der Anfang von „Stranger Things“ zusammenfassen. Und jetzt hat Netflix verraten, wie es in der fünften und finalen Staffel der Mystery-Serie weitergeht. Denn zum einen wurde enthüllt: Die Handlung setzt im Herbst 1987 ein. Überdies lassen sich einige Ableitungen aus den nun öffentlich gemachten Titeln der acht finalen Episoden erstellen:

„Die Suche“ „Das Verschwinden von“ „Die Turnbow-Falle“ „Der Zauberer“ „Der Stromschlag“ „Die Flucht von Camazotz“ „Die Brücke“ „Zurück in der realen Welt“

Zu weiteren Details der fünften Staffel behält sich Netflix bedeckt. „Momentan noch geheim“, heißt es aus der Presseabteilung des Streamingdienstes. Man verspricht aber, dass die letzten Folgen alle offenen Fragen klären werden. Was mit Vecna passiert, ob das Upside Down aufgehalten werden kann und auch zum Schicksal der eingeschworenen Hawkins-Clique und ihrer Familien.

Wie geht es mit Elf in Staffel 5 von „Stranger Things“ weiter?

Du möchtest schon jetzt einen Eindruck dazu erhalten, wie es mit „Stranger Things“ in der fünften Staffel weitergeht? Dann darfst du ein bei YouTube abrufbares Video der Regie führenden Duffer-Brüder zu den laufenden Dreharbeiten nicht verpassen. Es ermöglicht einen exklusiven „Behind-the-Scenes“-Einblick.

Ein Serien-Phänomen und sein Ursprung

„Stranger Things“ feierte Mitte 2016 bei Netflix seine Premiere und hat seit dem Start Millionen von Fans in seinen Bann gezogen. Matt und Ross Duffer haben einen Serienhit geschaffen, der weltweit über 70 Awards gewinnen konnte. Die 2022 veröffentlichte vierte Staffel belegt mit rund 140 Millionen Views innerhalb der ersten 91 Tage den dritten Platz der beliebtesten Netflix-Serien aller Zeiten. Schon jetzt ist eine unbetitelte animierte Spinoff-Serie in Arbeit.